Accolto il ricorso della Procura: Juventus penalizzata di 15 punti

La Corte federale della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto la richiesta della Procura di riaprire il procedimento a carico della Juventus sul caso plusvalenze. Sono 15 i punti che i bianconeri dovranno scontare in questa stagione, contro i nove punti che aveva chiesto il procuratore Giuseppe Chinè. Dal terzo posto, quindi, scenderanno all’undicesimo, con 22 punti come Bologna ed Empoli.

In un comunicato è stata la stessa Federcalcio a comunicare l’esito della camera di consiglio, che ha deciso anche di prosciogliere gli altri otto club coinvolti, ovvero la Sampdoria, la Pro Vercelli, il Genoa, il Parma, il Pisa, l’Empoli, il Pescara e il vecchio Novara, e i rispettivi amministratori e dirigenti. Sanzioni più pesanti di quelle richieste, poi, sono arrivate, ancora, per gli ex dirigenti della Juventus: 30 mesi di inibizione per Fabio Paratici, due anni ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, 16 mesi a Federico Cherubini, otto mesi a Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Enrico Vellano, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio.

La società bianconera ha un mese di tempo per ricorrere al Collegio di Garanzia dello sport del Coni contro la penalizzazione, che però potrà essere solo confermata o cancellata, non diminuita o aumentata.

