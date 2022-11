Flaza, la cantante cacciata da Amici: dopo 1 anno com’è diventata | FOTO

By

Ecco che fine ha fatto Flaza, l’ex allieva del talent show che si è trasformata completamente e oggi è un’altra persona.

Siamo sicuri che ricorderete tutti Flaza, la giovanissima cantante che era stata ammessa all’edizione precedente del talent show di Canale 5.

Purtroppo, le cose per lei non erano andate affatto bene. Oggi, però, la ragazza si è ripresa e ha deciso di andare avanti per la sua strada, con le sue forze.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire com’è diventata oggi la nota cantante che era stata espulsa nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La storia di Flaza ad Amici

La giovane cantante di Amici, Flaza, è stata ammessa nella scuola di canto e di ballo più spiata d’Italia lo scorso anno. Era stata accolta come la degna erede di Sangiovanni.

Poi qualcosa è cambiato. La ragazza è stata accusata dai professori e dalla produzione del talent show di Canale 5 di essere indisciplinata.

Proprio per questo, dopo aver affrontato una sfida voluta da Anna Pettinelli, che ha vinto, è stata espulsa dal programma con delle parole dure pronunciate da Lorella Cuccarini, sua insegnante.

Da quel momento, di lei si sono perse le tracce ed è proprio per questo che sono tantissimi i fan curiosi di scoprire com’è diventata oggi la giovane cantante.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cosa sta facendo effettivamente oggi la giovane e soprattutto com’è diventata esteticamente. Nessuno si aspettava che in poco tempo potesse cambiare tanto.

Flaza oggi, come è diventata?

Flaza è molto attiva sui social, specialmente su Instagram, dove posta spesso foto che la mostrano. Di recente, è comparsa in uno scatto che la vede con un look davvero inedito, eccola di seguito:

Come potete vedere dalla foto, Flaza è cambiata completamente. La giovane si è trasformata e, rispetto al passato, ha adottato un look più particolare e definito.

Oggi Flaza continua a cantare e i suoi brani vengono ascoltati da migliaia di giovani su Spotify e sulle altre piattaforme.

Inoltre, di recente è stata postata una foto che la vede in compagnia della sua ex insegnante ad Amici, proprio Lorella Cuccarini, che non ha potuto fare a meno di spendere ottime parole per lei.

La nota conduttrice ha scritto delle parole dolcissime nei suoi confronti:

“L’incontro di oggi è speciale. Non ho intervistato nessuno dei ragazzi del pomeridiano, ma Flaza ha avuto un vissuto particolare e molto discusso all’interno di Amici. Per sapere cosa è successo dopo e, soprattutto, per conoscere la vera Flavia, ecco la sua intervista💙”

A queste parole, la giovane cantante ha risposto mostrando la sua immensa gratitudine:

“Grazie per avermi capita e per avermi insegnato a capire.”

E voi cosa pensate della giovane cantante, ex allieva di Amici?

Credete che avesse bisogno semplicemente di un’altra opportunità e di essere compresa dal pubblico e dalla produzione o che quella di espellerla sia stata la decisione giusta? Fatecelo sapere!