Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni e statistiche

Il match che chiuderà il Girone C di Champions League sarà quello dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter, sfida senza alcuna rilevanza per la classifica con i bavaresi già sicuri del primo posto e nerazzurri matematicamente secondi.



L’Inter ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League superando per 4-0 il Viktoria Plzen, la trasferta contro il Bayern Monaco sarà un buon test per i ragazzi di Inzaghi che vorranno riscattarsi dopo il KO subito nella gara di andata.

Dopo un avvio di stagione complicato i nerazzurri sembrano in netta ripresa ed in campionato vengono da quattro vittorie consecutive.

Cammino perfetto da parte del Bayern Monaco che come al solito si conferma come una delle maggiori forze europee.

Cinque vittorie su cinque con ben 16 gol fatti ed appena due subiti.

I bavaresi vogliono chiudere in bellezza il proprio cammino conquistando l’ennesima vittoria casalinga della stagione e consolidare il primo posto nel Gruppo C.



Bayern con il 4-2-3-1, Choupo-Moting prima punta

Senza Leroy Sane i bavaresi puntano su Choupo Moting in attacco con Nagelsmann che fa riposare inizialmente sia Manè che Muller.



Ulreich confermato titolare al posto di Neuer con Mazraoui, Upamecano, de Ligt e Davies a comporre la linea difensiva.

A centrocampo turo di riposo anche per Goretzka, accanto al solito Kimmich giocherà Sabitzer.

Choupo-Moting sarà l’unica punta sostenuta da Gnabry, Musiala e Tel.

Inter senza Lukaku e Dzeko, spazio a Correa

E’ emergenza totale nell’attacco nerazzurro con Lukaku di nuovo ai box qualche giorno dopo il suo ritorno in campo.

Nelle ultime ore si è fermato anche Edin Dzeko ed Inzaghi al fianco di Lautaro Martinez lancia dal primo minuto Correa.



Tra i pali confermato Onana con Acerbi che dovrebbe sostituire Bastoni nella difesa a tre al fianco di Skriniar e De Vrij.

Calhanoglu sarà il regista con Asllani e Mkhitaryan ai lati, sulle corsie laterali spazio a Gosens e Darmian.

Tanto turnover per i nerazzurri che senza pressioni affronteranno la sfida all’Allianz Arena con il desiderio di misurarsi con una delle squadre favorite per la vittoria della Champions League.

Bayern Monaco-Inter, statistiche

Sarà la nona sfida europea tra i due club, sono 4 le vittorie dei bavaresi, 3 quelle nerazzurre e due i pareggi.

Il Bayern Monaco ha vinto le ultime 5 partite disputate in casa contro club italiani ed in tutte le occasioni ha segnato almeno 2 gol a partita.

I padroni di casa hanno vinto le ultime 12 partite dei gironi di Champions League, in caso di successo contro i nerazzurri diventerebbero l’unica squadra ad aver vinto per due stagioni consecutive (tre in totale) il girone a punteggio pieno.

L‘Inter ha vinto 4 delle ultime 5 trasferte giocate in Germania, tre di queste sono però arrivate in Europa League.