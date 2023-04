By

Nuova bufera portata avanti dal Codacons che stavolta si scaglia contro la Rai, in particolare contro il programma Ballando con le Stelle. Ecco cosa è successo e qual è la denuncia arrivata in queste ore.

Ancora una volta il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) denuncia la Rai per via della trasparenza sui voti del pubblico.

Nello specifico, il Codacons denuncia Ballando con le Stelle, il noto programma condotto da Milly Carlucci, per il quale la rete televisiva si sarebbe rifiutata di mostrare le votazioni.

Codacons denuncia Ballando con le Stelle

Ma cosa è successo nello specifico? Secondo quanto denunciato oggi dal Codacons e dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, la Rai si è rifiutata di mostrare gli atti relativi ai voti di Ballando con le Stelle.

Nella denuncia diffusa del Codacons si legge:“La Rai si ribella al governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l’accesso della Presidenza del Consiglio, rifiuta ancora una volta di mostrare al Codacons i dati sui voti di ‘Ballando con le Stelle”.

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi, come riportato da Adnkronos, commenta così la situazione: “Siamo di fronte ad un caso che non ha precedenti nella storia della televisione italiana”.

Continua dicendo che la Rai sta palesemente andando contro il Governo italiano negando i dati pubblici sul televoto, facendo così aumentare i sospetti dei cittadini sulla regolarità del servizio.

La reazione del Codacons sarà molto forte, come annuncia il suo presidente, visto che arriverà una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

La risposta della Rai

L’Adnkronos riporta che, tramite una nota emanata il 12 aprile, l’azienda Rai ha risposto alle accuse del Codacons tramite l’avvocato Francesco Spadafora, dell’ufficio legale dell’azienda.

Nella comunicazione si legge: “A seguito di nuova, ulteriore e autonoma valutazione dell’istanza e delle considerazioni in diritto svolte, si conferma il non accoglimento della richiesta di accesso agli atti (…) Le vostre finalità statutarie da voi invocate a più riprese a giustificazione dell’istanza di accesso presentata, non consentono di ritenere automaticamente sussistente quell’interesse diretto, personale ed attuale, che deve connotare l’istanza d’accesso”.

L’avvocato, continuando nella risposta ufficiale inviata al Codacons, ricorda che Ballando con le Stelle è un semplice show televisivo e non un’attività amministrativa che è obbligata a realizzare finalità di pubblico interesse.

Intanto, il Codacons chiede anche un incontro con Milly Carlucci, conduttrice storica del programma, che per loro è più attenta della produzione e della rete al suo pubblico.

Si auspica, quindi, un confronto con la showgirl, che possa permettere al Codacons di visionare gli atti richiesti. Succederà? Staremo a vedere.