Flavia Vento abbandona il Grande Fratello Vip

E’ durata davvero poco l’esperienza di Flavia Vento all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo solo 24 ore dall’inizio del reality, la showgirl ha scelto di lasciare ufficialmente il programma condotto da Alfonso Signorini.

La decisione, improvvisa, è arrivata ieri sera, al culmine di una giornata difficile, caratterizzata da numerose crisi di pianto e attacchi d’ansia, derivanti dalla mancanza dei cani della showgirl. A nulla sono valse le insistenze degli altri concorrenti, che hanno cercato di persuaderla a rimanere. Dopo aver fatto le valigie, intorno a mezzanotte, la showgirl è uscita dalla celebre Casa di Cinecittà.

Flavia Vento: le reazioni dei coinquilini

Patrizia De Blanck non è apparsa particolarmente convinta della motivazione di Flavia Vento: “I cani sono una scusa, ma quali cani. Non può nemmeno andarli a prendere adesso. Ci andrà domani. Poteva aspettare fino a domani“. Matilde Brandi ha rimarcato l’ansia che ormai la Vento provava: “Non era più serena. Non voleva dirlo davanti a tutta Italia, ha preferito andare via ora“.

Massimiliano Morra non ha compreso la scelta della showgirl fino in fondo: “Stava svalvolando. È un po’ eccessivo, ma se davvero è tanto legata ai cani ci può stare. Per me, però, ha buttato via un’occasione. Era consapevole che veniva qui e che i cani non li avrebbe visti“. Anche secondo Dayane Mello avrebbe dovuto godersi questa avventura fino in fondo perché tante persone avrebbero voluto essere al posto della Vento: “Anche per gli autori sarà difficile ricominciare tutto con una persona nuova“.

Fuori, per ora, anche Tommaso Zorzi

Oltre a quello di Flavia Vento, c’è anche un altro abbandono, per ora solo temporaneo. Si tratta di Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore aveva accusato febbre e malesseri per colpa di una sinusite. Ieri, in tarda serata, la produzione ha annunciato che Zorzi effettuerà i dovuti controlli medici e le cure del caso. Gli autori hanno ricordato che lui, come gli altri concorrenti, prima di prendere parte al reality, si è sottoposto alle verifiche necessarie per partecipare, risultando idoneo e negativo al coronavirus.

