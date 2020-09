Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha la febbre: "Va e viene da due giorni"

Sale la febbre da Grande Fratello Vip e non solo in termini di ascolti. Tra i partecipanti alla nuova edizione del reality in onda su Canale 5 c’è anche Tommaso Zorzi, influencer di 25 anni, presentatosi alla celeberrima porta rossa vestito di tutto punto e con vistoso papillon nero. Nel corso dell’intera puntata condotta da Alfonso Signorini, però, lo stesso Zorzi ha più volte manifestato di provare una sorta di malessere dovuto, forse, a uno sbalzo termico per la bassa temperatura all’interno della casa.

Durante tutta la diretta, l’influencer è rimasto completamente avvolto in una coperta pesante, arrivando, addirittura, a chiedere un termometro e delle medicine verso fine serata.

A notte fonda, poi, la confessione. Chiacchierando con alcuni compagni, Zorzi ha ammesso di aver chiesto dei medicinali prima di entrare nella casa, ma che nessuno della produzione glieli avrebbe forniti. Ad alimentare la preoccupazione dell’autore del libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri“, poi, sono anche i sintomi febbrili. Per cercare di tranquillizzare se stesso e gli altri, Zorzi ha provato a spiegare: “Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre… Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”, le sue parole.

Tutti gli inquilini sono negativi al Coronavirus

Prima di dare inizio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno effettuato il tampone faringeo per accertare la negatività al Coronavirus e tutti gli inquilini sono risultati negativi, incluso Zorzi. Ciononostante, durante la prima puntata del reality di Canale 5, l’influencer non si è presentato in perfetta forma. L’intervento del medico ha tranquillizzato l’ex partecipante di Riccanza, al quale sono stati forniti Zitromax (antibiotico) e Tachipirina. Il suo malessere non sarebbe quindi legato al Covid-19. In ogni caso, tutti gli inquilini saranno sottoposti a test con frequenza regolare e non verranno a contatto con nessuna persona proveniente dall’esterno. La situazione è sotto controllo, nonostante i timori di Zorzi.

Un positivo nello staff del GF Vip

L’edizione, in ogni caso, non è iniziata con il piede giusto. A poche ore dall’inizio della diretta, infatti, il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato che uno degli autori del Grande Fratello Vip è risultato positivo al Coronavirus. Come prevede il protocollo aziendale, la persona è ora in isolamento, così come tutti quelli con cui è entrata in contatto.

A rassicurare il pubblico è stato lo stesso Signorini: “E’ una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”, le sue parole.

