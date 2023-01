Fioritura rigogliosa e garantita in 10 minuti se ne butti un po’ nelle piante

Fioritura rigogliosa in 10 minuti se ne butti un po’ nelle tue piante. Ecco il trucchetto che salverà i tuoi gioielli verdi. Tu ne eri a conoscenza? Non tornerai più indietro.

Piante, che meraviglia! A chi non piacciono? Prendersene cura può essere però un’impresa ardua, soprattutto se non riusciamo a garantire una fioritura rigogliosa. Ecco come rimediare con un solo ingrediente.

Fioritura delle piante: come assistere i nostri gioielli verdi

Le piante sono il polmone verde delle case, i gioielli più preziosi di un ambiente. Chi ha il pollice verde ma anche chi non è un esperto di floricoltura, spesso si ritroverà ad avere nella propria abitazione piante di cui prendersi cura.

E cosa c’è di più bello che assistere un altro essere umano? Perché sì, le piante proprio come noi, respirano e vivono e come l’uomo, possono anche morire se non si riservano ad esse le giuste cure ed attenzioni.

Avere piante rigogliose e vederle fiorire è sicuramente l’obiettivo di chi decide di posizionare nella propria casa questi gioiellini verdi. La fioritura non è però sempre garantita.

Per far sì che essa avvenga, ci sono alcuni trucchetti che puoi utilizzare. Per esempio, sai che esiste un ingrediente, di facile reperimento, che ti garantirà una fioritura a dir poco splendida? In meno di 10 minuti la tua pianta cambierà aspetto. Pronta a scoprire il rimedio magico?

L’ingrediente magico per garantire una rigogliosa crescita delle piante

La fioritura delle piante non avviene in maniera semplice, soprattutto nel periodo invernale e in particolare se non prestiamo attenzione alle esigenze delle piante che posizioniamo nelle nostre abitazioni.

Ci sono dei trucchetti che ti consentono però di avere piante rigogliose tutto l’anno e una fioritura splendida. Ti basta utilizzare un solo ingrediente: vedrai che in 10 minuti, la tua pianta cambierà già aspetto.

Pronta a scoprire il trucchetto magico? Te lo sveliamo subito: devi procurarti semplicemente l’olio di ricino! Assolutamente sì, hai letto bene. Questo olio vegetale può salvare la tua pianta e garantirle una meravigliosa fioritura.

Puoi realizzare una semplice miscela casalinga in poco meno di 5 minuti. Ti occorrerà semplicemente una bottiglia di plastica, un litro di acqua e un cucchiaino di olio di ricino. Il procedimento è semplicissimo.

Riempi la tua bottiglia di acqua, aggiungi il cucchiaino di olio di ricino e agita bene il composto che verserai in un nebulizzatore o in uno spruzzino. Il consiglio che ti diamo è il seguente: devi utilizzare questa miscela in maniera parsimoniosa.

Il suggerimento è di riempire un bicchierino o ancora meglio un tappo, per esempio quello delle bottiglie dell’olio, con la tua miscela casalinga e versarla sul terreno delle tue piante: in meno di 10 minuti vedrai già che il tuo piccolo polmone verde cambierà aspetto.

L’olio di ricino è in grado di garantire una splendida fioritura. Le tue piante ti ringrazieranno. Ma non è tutto. Le proprietà di questo olio vegetale non si fermano qui. Sai che puoi utilizzare questo olio vegetale anche come pesticida?

Se per esempio hai un giardino a tua disposizione, all’interno del quale hai diverse piante, sappi che questo rimedio che ti abbiamo illustrato poco sopra terrà alla larga dalle tue piante animali scavatori come talpe, armadilli e arvicole.

Perché funziona come pesticida, l’olio di ricino? Perché il suo odore forte e pungente tiene alla larga questi animali dal tuo giardino. Utilizzare dunque l’olio di ricino come pesticida e come rimedio per la fioritura delle piante salverà i tuoi gioielli verdi.

Devi adottare questa tecnica non quotidianamente ma una volta a settimana. Ovviamente ci sono anche altri accorgimenti di cui le tue piante hanno bisogno per avere una splendida fioritura, per esempio la luce giusta.

Una pianta che deve fiorire ha bisogno di sole altrimenti crescerà esile e priva di fiori. La luce diretta non è una soluzione buona dato che, se non filtrata, rischia di bruciare la pianta.

Attenzione massima anche all’irrigazione. Gli esperti e i pollici verdi consigliano di innaffiare le tue piante al mattino presto o al tramonto, dirigendo il getto dell’acqua verso il terreno e non sulla pianta. Il sistema di irrigazione a goccia è quello migliore per mantenere in maniera costante, umido il terreno.