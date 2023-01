Fiorentina-Monza, probabili formazioni e statistiche

La Fiorentina ospita il Monza in una delle partite più attese della 17esima giornata di Serie A: i toscani hanno vinto tre delle ultime 5 partite di Serie A ed affrontano un Monza che ha decisamente cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino.



Dopo un periodo iniziale di difficoltà la Fiorentina di Italiano ha iniziato a giocare un grande calcio ed a portare a casa risultati importanti, il Franchi è pronto a riabbracciare Amrabat, eroe del mondiale in Qatar con la maglia del Marocco.

Il Monza ha faticato all’inizio ma con l’arrivo in panchina di Palladino ha cambiato marcia uscendo definitivamente dalle zone basse della classifica.

Il Presidente Berlusconi ha caricato la squadra in vista della stagione e già da domani si aspetta una risposta importante da Petagna e compagni che cercheranno di espugnare il Franchi.

Fiorentina con il 4-3-3, davanti pronto Jovic

Italiano riabbraccia Amrabat che tornerà a dare le geometrie ai viola dopo aver incantato in Qatar con la maglia del Marocco.

Davanti Jovic è favorito su Cabral per il ruolo di prima punta al fianco di Kouame e Ikone.

Importante per i toscani il rientro nella lista dei convocati di Castrovilli che potrebbe entrare a partita in corso.

Davanti a Terracciano la linea difensiva sarà composta da Biraghi, Milenkovic, Igor e Dodo.

Amrabat sarà il regista con Bonaventura e Barak a completare il reparto, in attacco Jovic, Kouame e Ikone.

Monza con il 3-5-2, insieme a Caprari è pronto Mota

Nessuna novità per Palladino che schiera il suo Monza con il solito 3-5-2: Di Gregorio tra i pali con Izzo, Pablo Mari e Marlon in difesa.

La cabina di regia è affidata ovviamente a Rovella con Colpani e Pessina a completare il reparto, sulle corsie laterali giocheranno Birindelli e Carlos Augusto.

In attacco al fianco di Caprari ci sarà Mota con Petagna che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Fiorentina-Monza, statistiche

La Fiorentina ha perso le ultime tre sfide contro squadre lombarde (Atalanta, Inter e Milan) dopo aver vinto tre delle ultime 5 sfide precedenti.

La Fiorentina ha vinto le ultime sei partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa quella di questo campionato contro la Cremonese.

Nelle ultime sei partite casalinghe la Fiorentina ha un bilancio di assoluta parità con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Il Monza ha perso cinque trasferte in questo campionato, solo lo Spezia con sette ha fatto peggio.