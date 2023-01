Dove mettere lo stendino in casa? Panni asciutti in 15 minuti se lo posizioni qui

Stendino, dove posizionare l’alleato di ogni donna che si ritrova ogni giorno a dover stendere cataste di panni? Ecco la risposta che ti cambierà la vita: se lo collochi qui avrai panni asciutti in 15 minuti.

L’asciugatura dei panni diventa talvolta un problema, soprattutto per chi ha la casa piccola. Sai che c’è una soluzione per ottenere panni asciutti in 15 minuti o poco più? Ecco dove dovresti collocare il tuo stendino.

Quando l’asciugatura dei panni diventa un problema

Che la casa sia piccola o grande, che abbia due, tre o quattro stanze, poco importa. Le donne avranno necessità di un piccolo ambiente nel quale poter stendere i panni. Ed ecco che per molte si presenta il problema della asciugatura, soprattutto quando i vestiti devono essere stesi sui famosi e problematici, talvolta, stendini.

Croce e delizia delle donne, questi aggeggi si rivelano utilissimi ed essenziali in ogni abitazione soprattutto in inverno, quando non c’è la possibilità di stendere e asciugare i panni sul balcone o sulla terrazza, sulle tradizionali corde da bucato o su appendini da esterno.

Esistono tantissime tipologie di stendibiancheria. Per esempio, quelli per uso interno possono essere a soffitto, in piedi, a parete o a termosifone. Soprattutto per chi ha un ambiente piccolo e non dispone di un’asciugatrice, esistono i cosiddetti stendini verticali con diverse griglie che consentono una asciugatura ordinata e sistemata.

Facili da montare e da riporre, occupano davvero pochissimo spazio. A prescindere in ogni caso dalla tipologia di stendibiancheria, una necessità accomuna tutte le donne: asciugare il prima possibile i panni bagnati. Sai dove dovresti collocare il tuo stendino per ottenere una rapida asciugatura? Te lo diciamo noi.

Dove collocare lo stendino per una rapida asciugatura

Lo sappiamo bene: quando si ha una casa piccola o non si dispone della modernissima asciugatrice, stendere i panni bagnati e ottenere una rapida asciugatura può diventare davvero un’impresa.

Gli stendini in questo caso ci vengono davvero in aiuto. Ma dove collocarli per ottenere subito panni asciutti? Te lo diciamo noi. Se posizioni proprio qui il tuo stendino puoi avere vestiti asciutti addirittura in 15 minuti!

Che tu abbia deciso di comprare uno stendino verticale o da parete, poco importa. Ciò che fa la differenza è la stanza in cui decidi di posizionarlo. Se hai modo, ti consigliamo di disporre lo stendino in un ambiente nel quale ci siano finestre o balconi: quando stendi i tuoi panni, lascia arieggiare la stanza e vedrai che in 15 minuti o poco più, i tuoi panni saranno asciutti e pronti per essere piegati e sistemati nell’armadio!

Sappiamo però che questa soluzione non è sempre conveniente, soprattutto d’inverno quando avere finestre e balconi aperti è un problema a causa del freddo o della pioggia. Come ovviare dunque a questo inconveniente?

Altri trucchetti per una asciugatura rapida

Ecco per te un altro sistema che ti aiuterà nella rapida asciugatura dei tuoi vestiti: ti basterà semplicemente procurarti del sale grosso da disporre in una ciotola la quale dovrà essere collocata poi nell’angolo della stanza nella quale avrai deciso di disporre il tuo stendino.

Perché ti diciamo di utilizzare il sale grosso? Perché questi è in grado di assorbire l’umidità presente nell’ambiente circostante. Esistono in ogni caso tantissime tecniche per ottenere una rapida asciugatura.

Oltre alla stendino e al trucchetto del sale, potresti utilizzare anche un condizionatore, se ne disponi, per asciugare i tuoi vestiti. Ti basterà impostarlo nella funzione di deumidificatore in modo tale che tutta l’umidità scomparirà dalla stanza e ti consentirà di asciugare i tuoi panni in un battibaleno.

Altro trucchetto per te: prima di stendere i tuoi panni sullo stendino, scuotili per bene in modo tale che tutta l’acqua in eccesso scompaia e soprattutto, non riempire tutte le corde dello stendibiancheria: devi lasciare un po’ di spazio per far sì che l’aria possa passare tra i panni e asciugarli.

Anche le grucce possono aiutarti ad ottenere una rapida asciugatura così come il ventilatore che con il suo vento artificiale sicuramente non ti deluderà. E tu, eri a conoscenza di tutti questi trucchetti per asciugare il bucato rapidamente?