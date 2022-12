Berlusconi carica il Monza a “modo suo” tra risate e applausi

Non finirà mai di stupire Silvio Berlusconi che durante la cena di Natale con il Monza ha deciso di caricare i suoi giocatori pronunciando una frase che è già diventata virale sul web.

Il patron dei biancorossi e leader di Forza Italia infatti parlando delle prossime sfide con Milan e Juventus ha promesso, in caso di vittoria, un “pullman pieno di tr…”.



Nonostante l’età e qualche problemino fisico Silvio Berlusconi non ha perso il carattere e la simpatia che da sempre suscita il giusto mix tra apprezzamenti e polemiche da parte delle persone.

Ieri sera il leader di Forza Italia era presente alla cena di Natale del Monza ed ha parlato sia di calcio che di politica intervenendo e prendendosi come al solito la scena.

Sotto lo sguardo attento della compagna Marta Fascina, Berlusconi ha caricato i calciatori per la stagione ed è stato immortalato in un video che in poche ore è diventato virale sul web.

Il Patron biancorosso dopo aver ringraziato Palladino per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi ha chiuso il suo discorso con una delle sue solite frasi, pungenti, mai banali e che lasciano poco spazio alle interpretazioni.

“Adesso avete il Milan, la Juventus, eccetera… Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”

La frase pronunciata è stata accolta tra risate ed applausi dai componenti del Monza ma ha suscitato tantissime critiche da parte di giornalisti e soprattutto avversari politici.

Il video del discorso fatto da Berlusconi non è certamente passano inosservato diventando in pochissimi minuti virale su tutti i social e suscitando l’ira ed il commento di molti personaggi politici di ideologie opposte a quelle del leader di Forza Italia.

Una delle prime a commentare l’accaduto è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha postato il video sui propri canali commentato con un semplice “a momenti Presidente della Repubblica” che lascia poco spazio alle interpretazioni.

A rincarare la dose ci hanno pensato il leader di Azione Carlo Calenda e la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino: il primo è stato lapidario commentando con un semplice “Che schifezza. E che tristezza.“, la seconda ha chiamato in causa direttamente la Premier Giorgia Meloni riportando le esatte parole di Berlusconi come messaggio al neo governo di centro-destra.

Difficile commentare l’ennesima uscita “delle sue” di un personaggio che non passerà mai inosservato e che ha trascorso tutta la sua carriera professionale a far parlare di se.

A commentare queste affermazioni sono intervenuti anche la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ( “da Berlusconi arriva sempre il solito linguaggio misogino: una battuta di cattivo gusto che lascia senza parole”) e la deputata del PD Laura Boldrini (“Parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito. Becero sessismo usato come goliardia. Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi presidente della Repubblica”) che hanno espresso tutto il loro dissenso verso l’uscita del leader di Forza Italia.