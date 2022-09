Limone sulla scopa, incredibile: ecco perché dovresti iniziare a farlo | Inimmaginabile

Il limone può avere molti utilizzi, non solo in cucina, ma questo che ti descriveremo oggi ti lascerà di stucco.

Che il limone sia utile per le pulizie domestiche era noto da tempo ma che potesse essere messo sulla scopa lo sapevano in pochi.

I molteplici usi del limone

Il limone è un agrume molto versatile. Naturalmente, si può adoperare in cucina, per preparare pietanze dolci e salate. Celeberrimi sono i limoni della Costiera Amalfitana che si prestano alla realizzazione anche di una bevanda alcolica tutta italiana: il limoncello.

Eppure, il limone può essere adoperato anche per le pulizie. Ottimo per sgrassare e deodorare non deve mai mancare nelle nostre cucine. Inoltre, potrebbe essere utile anche insieme ad altri ingredienti sempre naturali come il bicarbonato. Insomma, non serve soltanto per dare più sapore alle insalate o al pesce. Un altro uso domestico ti lascerà stupito. Vediamo di cosa si tratta di seguito.

Perché metterlo sulla scopa

Per questo trucchetto non servirà un limone intero ma il suo succo. Prima di procedere, però, sarà necessario pulire la scopa. Si tratta, infatti, di uno strumento che usiamo quotidianamente ma che non sempre ci ricordiamo di pulire. Per farlo, le setole dovranno essere sbattute o pettinate in modo approfondito.

La pulizia della scopa dovrebbe avvenire all’esterno poiché la quantità di polvere rilasciata potrebbe essere ingente. Pensa, ad esempio, di sbattere la scopa su una parete esterna o su un terrazzo.

Con il passare del tempo, le setole potrebbero risultare rigide. E’ proprio a questo punto che subentra il succo di limone. In particolare, ti occorreranno due o tre limoni. Procedi alla loro spremitura manualmente oppure servendoti di uno spremiagrumi. Successivamente, il succo dovrà essere riscaldato. L’immersione delle setole dovrà avvenire per una decina di minuti circa.

In alternativa, puoi procedere spruzzandone un po’ di succo sulla testa della tua scopa, potrai fare in modo che le setole diventino più morbide. In questo modo, potranno raccogliere meglio lo sporco. L’aspettativa di vita della tua scopa sarà notevolmente più lunga.

Inoltre, ricorda che, per far durare più a lungo la tua scopa dovresti sempre appenderla o metterla a testa in giù. In questo modo, l’ergonomicità delle setole non viene compromessa.

Successivamente, dovrai posizionare la tua scopa a testa in giù. In questo modo, potrà asciugarsi correttamente. Soltanto dopo sarà possibile riutilizzare lo strumento. Provare per credere!