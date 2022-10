La Superlega è ancora via, Reichart è il nuovo CEO

Non tramonta l’ipotesi Superlega, la nuova competizione fortemente voluta da Juventus,Barcellona e Real Madrid è ancora viva e, seppur in una fase ancora embrionale, ha da poco nominato il nuovo CEO, il tedesco Bernd Reichart.



Non sappiamo ancora se riuscirà mai effettivamente ad esplodere ma la Superlega è ancora viva e decisa a stravolgere totalmente il calcio europeo.

Il progetto iniziale è decisamente tramontato, ora Juventus, Real Madrid e Barcellona stanno riprogrammando il futuro con l’obiettivo di realizzare il loro intento il prima possibile.

Nella giornata di ieri è stato nominato il nuovo amministratore delegato, sarà infatti il tedesco Bernd Reichart ad occuparsi di trattative con club, giocatori e media.

L’obiettivo rimane quello di realizzare un progetto sostenibile che soddisfi le pretese dei principali club coinvolti.

Il 48enne tedesco è stato amministratore delegato della RTL Deutschland , una delle principali emittenti televisive in Germania. Durante la presentazione il nuovo CEO ha sottolineato come Real Madrid, Barcellona e Juventus siano sulla strada giusta per stravolgere il calcio.

Andrea Agnelli e Florentino Perez non hanno cambiato il loro punto di vista ed il fallimento dello scorso aprile non ha fatto altro che aumentare la volontà di creare una competizione diversa che vada a sostituire Champions League e campionati nazionali.



Superlega, ci risiamo! Il progetto c’è ancora e c’è anche un nuovo CEO che annuncia: “È ragionevole pensare a un lancio nel 2024-25” 😱⚽https://t.co/LqCXYnSTuP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 19, 2022

Nominato il nuovo CEO, la Superlega non si arrende

Dopo il fallimento dello scorso aprile la Superlega è pronta a ripartire; la nomina del nuovo amministratore delegato è un nuovo punto di partenza con l’obiettivo di rendere il tanto voluto torneo finalmente effettivo.

Bernd Reichart ha parlato di un progetto importante, che lo porterà a parlare in prima persona con la Uefa con la volontà di trovare un accordo comune.

Il tedesco ha parlato anche di tempistiche fissando come possibile data di inizio la stagione 2024/2025, il sogno di Andrea Agnelli è più vivo che mai.

Difficilmente le buone intenzioni di Reichart verranno realizzate, Ceferin ha sempre bocciato categoricamente l’ipotesi Superlega mettendo un vero e proprio muro di fronte ad ogni possibile proposta.

La probabile data messa sul piatto dal nuovo progetto coincide inoltre con la stagione in cui l’UEFA ha in mente di rivoluzionare la Champions League, ennesimo segnale di come le due iniziative siano su binari troppo diversi per ipotizzare un futuro accordo.