Fiorello contro i mondiali in Qatar: “Calpestano i diritti umani”

Fiorello non le manda a dire e, con la sua ironia, parla degli imminenti mondiali in Qatar, criticando aspramente la manifestazione per diversi motivi. Ecco cosa ha detto.

In Italia Fiorello è uno dei presentatori, comici e artisti più stimati, che con la sua ironia riesce a coinvolgere ed affrontare anche temi molto seri.

Ogni mattina, alle 7.15, aspetta i suoi follower su Instagram per la sua particolare “rassegna stampa” in diretta dal suo bar sotto casa, che poi va in onda anche su RaiPlay in “Aspettando Viva Rai 2”. Nell’ultima diretta, Fiorello ha parlato dei mondiali in Qatar, dicendo la sua.

Fiorello sui mondiali: “Il Qatar calpesta i diritti umani e non concepisce l’omosessualità”

Non le manda per niente a dire Fiorello, comico italiano stimato da tutto il pubblico che lo segue da decenni, anche nelle sue dirette Instagram di prima mattina.

Infatti, il comico ogni giorno va a fare colazione al bar e con i suoi amici del quartiere mette in atto la sua rassegna stampa, leggendo i giornali e commentando le notizie del giorno.

Ieri, come sempre, Fiorello ha registrato questa diretta, che poi prosegue su RaiPlay con contenuti speciali in attesa del suo programma “Viva Rai 2”.

L’artista ha commentato l’imminente arrivo dei mondiali in Qatar, che inizieranno domenica 20 novembre, un evento già molto criticato e discusso.

Fiorello dice come la pensa e, da quanto si evince dalle sue chiare parole, non è molto d’accordo con lo svolgersi della manifestazione.

Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar. Un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone?

Secondo Fiore tutti dovrebbero ritirarsi dai mondiali, a causa delle dichiarazioni dell’ ambasciatore dell’evento ed ex calciatore professionista Khalid Salman, che hanno fatto sorgere una forte polemica.

Salman ha definito l’omosessualità un “danno mentale”, aggiungendo anche che tutte le persone che andranno in Qatar ad assistere alle partite dovranno rispettare le loro regole, anche i gay, una sorta di minaccia.

Fiorello non ci sta, e critica ancora di più il Qatar dicendo:

Il Qatar è un Paese dove tutti gli abitanti, “i qataresi”, sul loro zerbino hanno scritto “Diritti umani”. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati

Fiorello critica anche la Rai

Non finisce qua la polemica di Fiorello, che con ironia e simpatia però riesce a esprimere un’opinione che è molto comune tra gli appassionati di sport ma non solo.

Durante la diretta Instagram e su RaiPlay, Fiorello non ha paura di scagliarsi anche contro la Rai, che trasmetterà in diretta le partite dei mondiali del Qatar.

Il comico butta una frecciatina alla televisione ammiraglia del nostro Paese, dicendo:

E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?

Insomma, grande sdegno da parte dell’artista, che è stato ampiamente appoggiato dai suoi fan sui social, che si sono trovati d’accordo con le sue idee rispetto ai mondiali in Qatar.

Intanto, aspettiamo il nuovo programma di Fiorello su Rai Due, “Viva Rai 2”, che arriverà sulla seconda rete Rai il prossimo 5 dicembre.