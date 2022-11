Libretti Poste Italiane: a novembre grande regalo da 800 euro per questi clienti

800 euro per questi clienti che hanno i Libretti Poste Italiane direttamente nel mese di novembre in corso: tutti i dettagli.

I libretti delle Poste Italiane hanno sempre rappresentato un vantaggio per tutti i risparmiatori che si affidano a questa azienda longeva e forte. Uno strumento innovativo che fa risparmiare in totale sicurezza e senza che i soldi vengano in qualche modo persi per strada. C’è inoltre la possibilità di ottenere sino a 800 euro nel mese in corso di novembre: un grandissimo regalo per tutti i sottoscrittori. Lo scopriamo insieme?

Libretti postali, quali sono le caratteristiche?

I libretti postali sono uno strumento che le Poste Italiane mettono a disposizione di tutti i loro clienti. Non ci sono costi o commissioni che sono legate all’apertura, tantomeno al prelievo – gestione ed estinzione.

I libretti ordinari sono l’ideale per coloro che desiderano farsi accreditare la pensione INPS o INPDAP, aggiungendo anche l’assicurazione gratuita al fine di preservare ogni tipo di possibile furto sino a 700 euro all’anno. L’opzione ordinaria invece prevede degli interessi che maturano man mano sino al versamento dell’estinzione del Libretto allo 0,01%. Ovviamente, oggi il libretto si apre in forma cartacea oppure dematerializzata.

800 euro a novembre con i libretti postali

Passiamo ora all’argomento chiave che riguarda proprio i libretti postali, soprattutto perché c’è un bellissimo concorso che potrebbe cambiare totalmente il corso della vita dei risparmiatori. Questo è un vero e proprio concorso da prendere al volo, perché quando ci sono dei soldi di mezzo nessuno si tira indietro e in qualche modo si tenta sempre la fortuna.

Facciamo chiarezza? Sul sito di Poste Italiane è stato indetto un fantastico concorso per tutti i clienti. Partecipare inoltre è facilissimo per questo motivo perché non tentare la fortuna se si è clienti di Poste Italiane con i libretti di risparmio in dotazione?

Si chiama Concorso Operazione Vincente 7 ed è già stato postato sul sito ufficiale di Poste Italiane. Le spiegazioni sono facili e veloci, infatti si può partecipare sino al 30 novembre 2022 vincendo un Samsung Galaxy Tab S8+ 5G 256GB che ha un valore di 800 euro.

Partecipare è semplice, basterà infatti associare l’IBAN del Conto Corrente Bancario sul libretto Smart entro e non oltre il 30 novembre 2022. Si potrà fare on-line oppure direttamente in Ufficio Postale. Poi si deve attuare un bonifico – sempre entro la data sopra evidenziata – sul Libretto Smart dal conto corrente che è stato associato. L’importo dovrà essere di minimo 1.000 euro e registrato entro fine novembre 2022.

Da non dimenticare il proprio indirizzo mail per completare la partecipazione, mettendo una crocetta su Partecipa al Concorso e aspettare tutte le informazioni.

I vincitori saranno annunciati da Poste Italiane tramite una mail, dopo che è stato estratto il vincitore a seguito scadenza di partecipazione al 30 novembre 2022. Ricapitolando, c’è una grandissima opportunità e un premio da 800 euro da non lasciarsi sfuggire.