Finge di essersi fatta male dopo il morso, la reazione del cane è impensabile: VIDEO

Il cane è il miglior amico dell’uomo e una certa vicenda che circola in questi giorni sui social lo dimostra appieno. L’amico a quattro zampe rallegra la vita, riempie le quattro mura di casa di dolcezza, tenerezza, serenità e tanta voglia di giocare.

Giochi e scherzi da fare al proprio cane coinvolgono tutti, bambini e adulti. Una volta entrato a far parte della famiglia, è impossibile vivere senza il nostro dolce amico: trasmette energia, sicurezza (se di taglia grande). A prescindere dalla razza e dalle dimensioni, i cani diventano inevitabilmente protagonisti di simpatici scherzi. Questo scherzo in video che ti raccontiamo dimostra che i cani possono essere davvero amici per la pelle.

Finge di essersi fatta male dopo il morso: ecco come reagisce il suo cane

La padrona di un Rottweiler finge di essersi fatta male con il morso del quattrozampe per vedere l’effetto del suo amico. La reazione del cane ha stupito tutti, è stata dolcissima, impagabile, tenerissima. Le reazioni dei cani non smettono mai di stupire chiunque li osservi: lo dimostrano i tanti video che circolano sui social network, filmati provenienti da tutto il mondo che li vedono coinvolti in giochi e scherzi organizzati dai loro padroni o vicende spontanee.

Il Rottweiler ‘vittima’ dello scherzo, in particolare, ha dimostrato di essere un dolcissimo cucciolo che ama alla follia la sua padrona e si è sentito così in colpa pensando di averle fatto del male. I cani sono considerati da molti imprevedibili, troppo istintivi, cattivi? Questo video dimostra tutto il contrario.

Il Rottweiler si sente in colpa e reagisce così

La padrona del Rottweiler in questione è famosa su Tik Tok per gli incredibili video che posta.

Il video con il Rottweiler, in particolare, ha commosso tutti per la reazione del cane allo scherzo della donna.

Nel filmato, la ragazza gioca con il cane il quale afferra la sua mano senza troppa forza. A quel punto, lei finge che il cucciolo le abbia fatto del male, l’abbia ferita: simula una voce triste, si lamenta per l’accaduto.

Il muso del cane cambia di colpo espressione: diventa triste, si sente in colpa. Con il muso cerca di spostare la mano della ragazza, la volta per leccarla e farle passare così il dolore.

A quel punto, vedendo quegli occhioni tristi, lei non resiste: gli dà un bacio per far capire subito al Rottweiler che è tutto a posto e non le ha fatto niente di male.

Quella reazione dolcissima ha meravigliato tutti, in particolare chi da sempre è convinto che la razza del cane sia una delle più pericolose al mondo. Invece, ha dimostrato di essere così attento e tenero.