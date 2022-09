I vincitori dell’edizione numero 79 del Festival del Venezia. La cerimonia di chiusura: Leone d’Argento a Luca Guadagnino. Leone d’Oro a All The Beauty And The Bloodshed.

Rocio Munoz Morales ha presentato la cerimonia finale del Festival del Cinema di Venezia. Ecco tutti i vincitori, di tutte le categorie, premiati nella serata di oggi, 10 settembre.

Festival del Cinema di Venezia: categorie e vincitori

L’edizione numero 79 del Festival del Cinema di Venezia conclude il suo viaggio con la serata di oggi 10 settembre, e la consueta e attesissima cerimonia di chiusura.

Una emozionata ed elegantissima Rocio Munoz Morales, ha iniziato a proclamare i vincitori delle varie categorie a partire dalle 19, chiamando sul palco artisti e le varie giurie. Ecco la lista completa di tutte le categorie, e i vincitori dell’edizione 2022.

Venice Immersive, Giuria May Abdalla, David Adler e Blanca Li.

Special Jury Price: Escape, German Heller.

Grand Jury Price: From the main squadre, Pedro Harres.

Venice immersive best experience : The Man who couldn’t leave, Singing Chen.

Venezia Classici, presidente giuria Giulio Base.

Miglior Film restaurato: La farfalla sul mirino.

Miglior documentario sul cinema: Fragments of paradise, KD Davison.

Premio spettatori – miglior film Orizzonti Extra, giuria Chiara Tagliaferri.

Miglior film Orizzonti Extra: Soudade Kaadan.

Leone del Futuro Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, giuria Michelangelo Frammartino, Rosalie Varda, Tessa Thompson, Ana Rocha de Sousa.

Leone del Futuro: Saint Omer, Alice Diop.

Orizzonti, giuria Isabel Coixet, Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama, Edouard Waintrop.

Miglior cortometraggio: Snow in September, Lkhagvadulam Purev-Ochir.

Miglior sceneggiatura: Blanquita, Fernando Guzzoni.

Miglior interpretazione maschile: Mohsen Tanabandeh.

Miglior interpretazione femminile: Vera Gemma.

Special Orizzonti Jury price: Damian Kocur.

Miglior regia: Tizza Covi, Rainer Frimmel, Vera.

Miglior film: Houman Seyedi, Jang-e jahani sevom (WORLD WAR III).

Categoria principale – giuria internazionale Juliane Moore, Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro, Rodrigo Sorogoyen