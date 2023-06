Finalmente arriva una bella notizia per milioni di pensionati: ecco cosa accadrà

Questa è una bella notizia per milioni di pensionati. Sta per accadere qualcosa di inaspettato e che renderà la loro vita migliore.

Il Governo Meloni è a lavoro al fine di poter consegnare la Riforma delle Pensioni entro il 2024 o comunque nei primi mesi. I pensionati hanno appena percepito la quota di giugno e ora sono in attesa di quella di luglio. Un mese che potrà portare non poche sorprese, soprattutto perché sono previsti aumenti e anche altre belle notizie. Un momento interessante per i vari pensionati che combattono ogni giorno con il caro vita. Cosa sta per accadere?

Bella notizia per i pensionati: cosa sta per succedere

Il mese di luglio è certamente quello più atteso dai vari pensionati, con importi che potranno avere degli aumenti e anche altre piccole sorprese. Tutto questo porta a gioire, con dei soldi in più nell’assegno che possono aiutare ad arrivare a fine mese.

Gli assegni delle pensioni saranno molto ricchi, soprattutto per chi prende la pensione con il trattamento minimo. In arrivo attraverso la Legge di Bilancio, due mini bonus e la quattordicesima mensilità (non una novità ma comunque attesa).

Il Governo Meloni ha annunciato nel mese di gennaio 2023 che ci sarebbe stato l’incremento della quota pensionistica dell’1,5%. Tuttavia, l’INPS ha richiesto del tempo al fine di poter effettuare tutti quanti i conteggi in maniera rapida. L’aumento è stato studiato al fine di recuperare il potere di acquisto perduto nel 2022. Per chi è over 75 l’aumento è del 6,4%, mentre per coloro che non hanno ancora compiuto questi anni l’aumento sarà applicato con la percentuale citata dell’1,5%.

Circolare INPS del 3 aprile e quattordicesima

Come anticipato, questi aumenti erano previsti per gennaio sino a quando l’Ente non ha chiesto del tempo per poter svolgere tutti quanti i conteggi. La circolare INPS 35/ aprile 2023 ha messo in evidenza il dettaglio del calcolo di questi aumenti per le pensioni.

Lo stesso verrà applicato sulle pensioni minime e anche su quelle che non superano l’importo del trattamento minimo e non sono integrate. Il soggetto che percepiva 563,74 euro, avrà un aumento di 8,46 euro. Se il soggetto ha superato i 75 anni l’aumento sarà di 36,08 euro.

A tutto questo si aggiunge anche la quota della pensione, come prevista ogni anno a luglio. Non è tutto, perché gli arretrati da gennaio relativi agli aumenti verranno sommati e inviati ai pensionati sempre nel mese di luglio.

Questo insieme di importi renderanno le pensioni luglio 2023 molto alte per tutti i pensionati, seppur con importi differenti. Ricapitolando, ci sarà l’aumento in percentuale variabile a seconda dell’età del pensionato. Poi si aggiungono tutti gli arretrati con conteggio da gennaio 2023 e la quota della quattordicesima: una estate completamente diversa per tutti i soggetti. Nel 2024 non mancheranno le novità, anche se al momento ci si concentra un mese alla volta.