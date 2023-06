Papa Francesco al Gemelli: “Decorso positivo”

Sono ore di preoccupazione per le condizioni di Papa Francesco, di nuovo ricoverato al Gemelli da mercoledì, ma Parolin ha rassicurato i fedeli.

Il Segretario di Stato vaticano ha precisato che il decorso post-operatorio prosegue bene e non ci sono particolari problematiche. Il pontefice è stabile, scherza con il personale medico ed è desideroso di tornare presto a lavoro ma al momento rimarrà in osservazione presso la struttura capitolina.

Le condizioni di Papa Francesco

Mercoledì Papa Francesco è stato nuovamente ricoverato al Gemelli di Roma per un problema relativo a un’operazione eseguita da giovane. L’insorgere di un laparocele incarcerato che si è sviluppato nella zona addominale ha reso necessario l’intervento di laparotomia, eseguito dallo stesso chirurgo che lo operò nel 2021.

Dopo le parole rassicuranti dello staff medico, che ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla, oggi sono arrivate anche le rassicurazioni di Parolin. Il Segretario di Stato vaticano è molto vicino a Bergoglio, in primis come amico di vecchia data, e ha riferito che il decorso post-operatorio procede nel migliore dei modi.

Nella sua vita Papa Francesco ha subito quattro interventi chirurgici, due dei quali in Argentina quando era sacerdote. In questi giorni è stato messo alla prova da condizioni di affaticamento generale, che avevano portato alcune settimane fa al suo ricovero per uno stress respiratorio dovuto a un’infezione.

Poi è stato individuato il laparocele e così l’equipe del Gemelli aveva programmato l’operazione, che è andata benissimo. Il Papa ha già chiesto di essere dimesso perché vuole tornare al lavoro ma la decisione spetta ai medici e ancora è troppo presto. Il suo quadro clinico è in progressivo miglioramento, ma sono state ore di paura perché la condizione che ha manifestato non è da prendere alla leggera, sebbene si presenti nel solo 25% dei casi.

Bergoglio infatti è stato colpito da un’ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. È uno dei possibili inconvenienti della chirurgia laparotomica e si manifesta con gonfiore che compare in corrispondenza della cicatrice.

Il laparocele del Papa viene definito incarcerato, significa che l’apporto di sangue nella zona dove c’è l’ernia è insufficiente a portare ossigeno e così ci sono gravi conseguenze per l’intestino. Il disturbo può presentarsi in forma asintomatica ma anche causare fastidio o dolore in casi di affaticamento. Diventa difficile anche mantenere la posizione eretta a lungo ed eseguire banali gesti che comportano uno sforzo addominale, come un colpo di tosse o degli starnuti.

Il laparocele può essere trattato solo chirurgicamente ed è stato il professor Sergio Alfieri ad eseguirlo, lo stesso chirurgo che si occupò dell’operazione al colon di due anni fa. Bergoglio si trova al decimo piano del Gemelli, piantonato dalla Gendarmeria e in queste ore ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto dalle personalità vaticane, politiche e del mondo dello spettacolo ma anche belle manifestazioni di amore, come il disegno fatto per lui dai bambini ricoverati al Gemelli.

Le altre operazioni

Nel corso della sua vita Papa Francesco ha subito diverse operazioni, quattro per la precisione. Il primo intervento chirurgico è stato quello del 1957 in Argentina e quello del 1980 nello stesso Paese, quello di origine in cui è stato per anni sacerdote. Gli altri due invece li ha subiti mentre già ricopriva il ruolo di Papa.

Questi ultimi sono stati effettuati entrambi al Gemelli, il primo nel 2021 quando è stato rimosso un tratto di intestino interessato da diverticoli. Poi appunto l’operazione del 7 giugno scorso per rimuovere il laparocele che causava varie complicazioni al paziente 86enne.

L’equipe che ha lavorato in questi giorni ha precisato che la conseguenza non era dovuta all’ultima operazione fatta nella struttura romana ma alle chirurgie precedenti. L’operazione è andata a buon fine e nemmeno questo stop non ha tolto il sorriso al Papa, che fra le altre cose soffre anche di problemi al ginocchio e cataratta dovuta all’età. L’ultimo ingresso al Gemelli è stato a marzo per un’infezione respiratoria, ora tutti aspettiamo che torni ad affacciarsi da quel balcone di Piazza San Pietro sotto il quale si raccoglie sempre una vasta folla ad acclamarlo.

Non sono mai mancate le sue parole e gli appelli per far cessare la guerra e per portare conforto nei momenti più bui. Francesco è il Papa di tutto il mondo e anche noi ci uniamo ai messaggi di affetto che stanno tempestando il web, augurando una pronta guarigione e una veloce ripresa.