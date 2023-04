Pensione INPS, arriva una bella notizia per gli over 75: cosa vedrete sul cedolino

Ci sono delle belle notizie per gli over 75: la pensione INPS avrà un nuovo aumento ed ecco cosa apparirà sul cedolino.

La pensione INPS è stata rivoluzionata e dal prossimo mese si potranno avere delle novità interessanti. I pensionati over 75 avranno una buona notizia e quello che visualizzeranno sul cedolino sarà qualcosa di completamente diverso dal solito. Il Governo Meloni è a lavoro per presentare la riforma delle pensioni, che sarà pronta non prima del 2024 secondo gli esperti di economia. Nel frattempo, i pensionati over 75 potranno già beneficiare di un tassello aggiuntivo che riguarda proprio il loro assegno.

Pensioni INPS, novità per gli over 75

Ci sono finalmente delle buone notizie per i pensionati che percepiscono solo la pensione minima. La bella notizia riguarda soprattutto coloro che hanno un’età oltre i 75 anni.

Le pensioni INPS minime avranno un aumento dal mese di maggio, come da Legge di Bilancio approvata già a dicembre da Senato e Camera. L’obiettivo del Governo Meloni era già quello di adeguare le pensioni e aumentare quelle minime, così da poter fronteggiare il caro vita e tutti gli aumenti che ci sono stati. A maggio 2023 si potrà dunque godere di un buon aumento doppio che durerà sino al 2024.

Questo aumento è stato confermato dall’INPS con la circolare 35 datata 3 aprile. Ovviamente, sono tutti aumenti che si allineano alla perequazione che contrasta l’inflazione con una percentuale del 7,3% di aumento. Questa ha riguardato tutti i trattamenti pensionistici ad oggi attivi.

Aumento pensione: una tantum o regolare?

È bene evidenziare, proprio perché moltissimi pensionati hanno ancora dei dubbi, che l’aumento non sarà solo una tantum nel mese di maggio. Questo infatti riguarda la mensilità che parte da gennaio 2023 sino alla fine dell’anno 2024, tredicesima compresa. Questo vuol dire che i pensionati potranno avere, da maggio in poi, non solo l’aumento del mese ma anche tutti gli arretrati a partire dal mese di gennaio.

In particolare, tutti gli over 75 avranno un aumento con percentuale all’1,5% nel 2023 e poi 2,7% per il 2024. Tradotto in soldi, questi soggetti potranno percepire 599,82. Gli under 75 potranno invece percepire 572,20 euro. I 600 euro per la pensione potranno essere percepiti solo dai titolari di pensione anziani.

Gli importi e i rispettivi aumenti arriveranno a cadenza mensile, con l’arrivo solito dell’assegno. L’importo sarà dettagliato sul cedolino già a partire dal mese di maggio. Ovviamente i pensionati percepiranno anche tutti gli arretrati non ancora goduti, a partire dal mese di gennaio 2023. Non è un aumento notevole, fanno notare gli esperti, ma è comunque un tassello che si aggiunge agli altri per arrivare al completamento del puzzle.

I pensionati possono quindi prepararsi, perché nel mese di maggio cambierà tutto quanto e non si tornerà indietro. Tutto questo nell’attesa di poter avere una bozza definitiva della riforma delle pensioni.