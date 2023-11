La 50enne, che soffriva di altre gravi patologie, era tornata da un viaggio in Thailandia. Ricoverata nell’ospedale Careggi di Firenze, dove è deceduta a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni.

L’Asl locale ha quindi disposto una disinfestazione straordinaria nella aree interessate.

Donna muore a 50 anni con la febbre Dengue

Non ce l’ha fatta la donna di 50 anni di Fucecchio (Firenze) morta dopo aver contratto la febbre dengue. La paziente era ritornata da un viaggio in Thailandia e soffriva già di altri gravi patologie. Ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Careggi, è deceduta nelle scorse ore. Prima del ricovero, la 50enne si era recata anche a lavoro, in una conceria di San Miniato a Pisa.

L’Azienda sanitaria locale ha quindi disposto una disinfestazione straordinaria nella aree interessate nel raggio di 100 metri.

La febbre Dengue, di origine virale, viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno punto una persona infetta. La trasmissione non avviene da uomo a uomo. Il virus circola per diversi giorni nella persona infetta e in questo modo le zanzare lo trasmettono ad altre persone. Tra i sintomi ci sono febbre, anche molto alta, sfoghi cutanei, dolori agli occhi e alle articolazioni e disturbi generali quali vomito e diarrea.