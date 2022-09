Filippo Magnini, la pungente frecciatina alla Pellegrini dopo le nozze: che batosta

Il mondo dello sport italiano ci ha sempre regalato grandi emozioni. Questo solo grazie al talento e alla professionalità dei nostri atleti che, negli anni, sono riusciti a portare in alto la bandiera dell’Italia. Tra le eccellenze del nuoto non possiamo non citare Filippo Magnini il quale, inoltre, è anche l’ex fidanzato di un’altra grande nuotatrice, Federica Pellegrini.

Filippo, come tutti saprete, è un ex nuotatore il quale, nella sua lunga carriera sportiva, ha conquistato un successo agonistico dietro l’altro. La sua propensione per il nuoto è emersa già in tenera età, motivo per il quale Magnini ha iniziato ad allenarsi molto presto.

Il suo talento, negli anni, ha fatto sì che Filippo Magnini vincesse per ben due volte il campionato mondiale nei 100 m, oltre a essersi aggiudicato due titoli mondiali in vasca corta e numerose medaglie d’oro europee.

Oltre a dedicarsi alla sua carriera sportiva, Filippo ha anche trovato il tempo per l’amore e, in passato, è stato sentimentalmente legato per diverso tempo a Federica Pellegrini, anch’essa campionessa di nuoto. La storia tra Magnini e la Pellegrini è terminata nel 2017 e, ad oggi, entrambi hanno voltato pagina. La ex nuotatrice è da poco convolata a nozze con Matteo Giunta, il suo ex preparatore atletico nonché cugino proprio di Filippo Magnini. Ecco, a tal proposito, cosa è accaduto il giorno del matrimonio tra Federica e Matteo.

Il post “sospetto” di Filippo Magnini

Come precedentemente accennato, Federica Pellegrini ha sposato il suo Matteo Giunta il 27 agosto scorso, lasciandosi ufficialmente alle spalle la relazione avuta tra il 2011 e il 2017 con il cugino del suo sposo, Filippo Magnini.

Anche quest’ultimo, dopo la fine della storia con la Pellegrini, ha ritrovato l’amore, grazie all’incontro con la conduttrice Giorgia Palmas. Filippo e Giorgia hanno anche avuto una bambina, Mia, e hanno pronunciato il fatidico sì per ben due volte: la prima, con rito civile, il 12 maggio 2021; la seconda, invece, con rito religioso, il 14 maggio 2022.

Alla celebrazione del matrimonio tra Federica e Matteo, Filippo Magini è stato il grande assente, e ha anche pubblicato un post su Instagram che, per molti, ha assunto l’aspetto di una frecciatina nei confronti della sua ex.

Ad alcuni utenti del Web, infatti, non è passato inosservato lo scatto pubblicato da Filippo Magnini proprio nel giorno in cui Federica Pellegrini è convolata a nozze con Matteo Giunta. L’ex nuotatore si è mostrato felice insieme alla sua Giorgia mentre si trovavano in Sardegna, intenti a godersi gli ultimi momenti di vacanza.

Ciò che ha destato più curiosità sui social è stata la didascalia che ha accompagnato la foto, ovvero, l’emoji che ride e un cuoricino rosso. Che cosa avrà voluto dire Magnini con tale post? Si tratta solo di un momento di gioia e ilarità condiviso con sua moglie, o dietro di esso si nasconde una frecciatina rivolta alla sua ex fidanzata? Probabilmente, non lo sapremo mai!

Da campionessa in costume a sposa in abito bianco

Dopo una lunghissima e prosperosa carriera agonistica nel nuoto, il 30 novembre 2021 Federica Pellegrini ha vinto il suo ultimo oro ai Campionati italiani invernali, ritirandosi in grande stile dal mondo dello sport.

Attualmente, Federica si sta godendo i suoi primi giorni in qualità di moglie del suo Matteo Giunta, in attesa di scoprire quali altre incredibili avventure il futuro ha in serbo per lei.