Citibank recupererà i 500 milioni di dollari pagati per errore umano

Il tribunale concorda con la banca Citibank contro i creditori di Revlon che hanno trattenuto i fondi.

Citibank ha la cosiddetta regola dei sei occhi per determinate operazioni. Ci vogliono tre persone: una lo prepara, un altro lo controlla e un altro lo approva. Nemmeno quella regola ha impedito un errore umano per cui la banca ha pagato ingiustamente 894 milioni di dollari ai creditori dell’azienda Revlon. Nonostante li avesse avvertiti dell’errore, una dozzina di fondi di investimento si sono rifiutati di restituire 500 milioni alla banca.

Citibank li ha citato in giudizio e ha perso in prima istanza. Ora, una corte d’appello è d’accordo con lui. “Gli imputati erano a conoscenza dell’errore e i creditori non avevano diritto al rimborso in quel momento”, afferma la sentenza di 131 pagine, inclusa un’opinione dissenziente, che è stata pubblicata giovedì.

Nel frattempo, Revlon ha dichiarato bancarotta per rinegoziare il suo debito. Si vedeva già arrivare la sospensione dei pagamenti e nell’estate del 2020 il debito della società è stato pagato al 20% o al 30% del suo valore nominale. Con l’aiuto di Citibank, Revlon ha rifinanziato una parte del prestito settennale di 1,8 miliardi di dollari per il quale la banca fungeva da agente. Fu durante l’esecuzione di tale operazione che si verificò il pagamento accidentale di tutto il debito pendente.

Alcuni investimenti ad alto rischio, debito e fondi di investimento alternativi hanno visto la possibilità di recuperare completamente il debito e si sono rifiutati di restituire il denaro.un errore umano “Sembra che i soldi siano finiti”. Arokia Raj, dipendente di Wipro, subappaltatore di Citibank in India, non ha concesso credito la mattina del 12 agosto 2020. I conti non tornavano.

Mancavano ben 894 milioni di dollari. Immediatamente pensò all’operazione che aveva effettuato il pomeriggio precedente con il debito della ditta di cosmetici Revlon.Arokia Raj aveva preparato l’operazione in modo che fossero pagati 7,8 milioni di interessi e gli 894 milioni di capitale fossero scambiati perché parte del debito era stato cancellato dal credito originale e passato a un nuovo prestito, un’operazione senza movimento di cassa.

Per effettuare tale operazione, Citibank utilizza un conto interno, dove va quel capitale mentre le posizioni vengono aggiustate. Per impostazione predefinita, tuttavia, i programmi Wipro e Citibank sono realizzati per trasferire denaro. Quando si elabora l’operazione al computer, è necessario modificare tre campi in modo che i fondi vadano sul conto interno e non vengano trasferiti all’estero, spiegano i giudici. Raj ne ha aggiustato solo uno.

Santhosh Kuppusamy Ravi, un altro dipendente Wipro, ha supervisionato e verificato l’operazione senza rendersi conto dell’errore. Hanno chiesto l’approvazione a Vincent Fratta, un dirigente di Citibank nel Delaware. Fratta, credendo anche erroneamente che fosse elaborata correttamente, ha risposto a Raj via e-mail: “Sembra ok, per favore procedi. Il preside va al conto interno».

Quando Raj è andato a eseguire l’operazione, ha ricevuto un avvertimento: “Attenzione, stai inviando fondi dalla banca. Vuoi continuare?”

Raj pensava che il computer si riferisse all'interesse e non gli importava. È tornato a casa così calmo quell'11 agosto 2020. La mattina dopo fu frenetica. Quando Raj ha scoperto che mancavano i soldi, lo ha detto a Fratta. Ha parlato con il suo capo: "Cattive notizie", gli ha detto, secondo la sentenza.

All’inizio pensavano che ci fosse stato un errore del computer. Dopo alcune ore si resero conto dell’errore umano. Alle 14.25, Citigroup ha iniziato a inviare richieste di restituzione dei fondi trasferiti erroneamente. Alle 18.00 è tornato a reclamarli. Il giorno dopo li ha ordinati di nuovo.Poiché gran parte del denaro non è arrivato, ha inviato un altro avviso pochi giorni dopo: “I fondi di Citibank ti sono stati inviati per errore.

Per essere chiari, quei fondi appartengono esclusivamente a Citibank; non sono fondi del mutuatario o del prestito Revlon 2016. Alla luce di questo trasferimento errato, sei legalmente obbligato a rimborsare quei fondi e, come è pratica standard del settore quando si verificano trasferimenti di fondi errati, ci aspettiamo che tu rimborsi quei fondi immediatamente a Citibank”, ha avvertito.

Alla fine, circa 200 titolari di debiti Revlon che avevano ricevuto il trasferimento errato hanno restituito il denaro: circa 385 milioni di dollari. Tuttavia, 10 aziende che rappresentano 126 altri creditori si sono rifiutate di rimborsare i restanti 500 milioni di dollari. Citibank non ha impiegato una settimana per andare in tribunale. Il primo processo si è svolto da Zoom a dicembre 2020 a causa della pandemia covid.

Il giudice ha concluso che questo era il denaro che Revlon doveva ai creditori, che non avevano fatto nulla di male, che non potevano nemmeno immaginare che Citi avrebbe commesso un tale errore e che il debito era stato semplicemente ripagato. Non hanno dovuto restituire i soldi.

Citibank ha presentato ricorso e ora i giudici sono d’accordo: “Gli imputati non sono tutelati dalle richieste di restituzione di Citibank (…) poiché erano stati informati che l’inaspettato e sorprendente rimborso apparente dell’intero importo principale dei loro prestiti era imputabile a un errore” , dice la frase. I giudici sottolineano le ovvie “bandiere rosse” che facevano pensare che i pagamenti fossero un errore.