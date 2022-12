Filippo Panzeri di soli 24 anni è morto a seguito di un violento scontro tra due auto. Nell’incidente sono rimaste anche una bambina di 2 anni e la mamma di 31 anni. Le loro condizioni attualmente sono stabili e non sembrano aver riportato gravi ferite. Vediamo insieme cosa è successo.

Il 29 dicembre a Olmo Filippo Panzeri è morto. Dopo un violento scontro tra due macchine il ragazzo ha perso la vita. A seguito di una prima ricostruzione di questo incidente che gli ha tolto la vita, sembrerebbe che il tutto sia avvenuto intorno alle 21:30. Il tutto è accaduto in un istante e Filippo è morto. La donna di 31 anni e la piccola di 2 invece solo rimaste ferite, ma non sono gravi.

Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte. Queste è l’ennesimo incidente sulle nostre strade che porta via la vita ad un giovane ragazzo di soli 24 anni. Nonostante la velocità dei soccorsi sul luogo dell’incidente per il ragazzo non c’è stato niente da fare

Il tragico incidente

L’incidente ha visto scontrarsi una Toyota Aigo e una Opel Corsa. Le due auto viaggiavano in direzioni opposte e ancora non è chiaro il motivo del tragico incidente. Certamente una delle due auto in questione ha invaso la corsia opposta provocando una colluttazione fatale. Nell’incidente infatti un giovane di 24 anni ha perso la vita.

In un istante sono intervenuti sul posto i santuari del 118 e i vigili del fuoco, ma per Filippo non c’è stato niente da fare. Le sue condizioni erano tragiche già all’arrivo dei soccorsi che hanno dichiarato il decesso del ragazzo sul luogo dell’incidente. Tanti sono gli incidenti che ultimamente vedono come vittime giovani ragazzi/e sulle nostre strade. Ora saranno effettuale le apposite indagini per ricostruire i fatti e identificare le cause che hanno portato a questo incidente.

I soccorsi

A seguito dell’incidente un residente del posto, sentendo il forte rumore provocato dallo scontro delle sua auto è sceso in strada con la moglie. Come ha poi raccontato in un intervista, dopo aver sentito un forte boato si è recato in strada. Qui hanno visto Filippo già privo di sensi nella sua auto. I soccorsi sono arrivati in un attimo ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Nonostante gli svariati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, Filippo è stato dichiarato morto proprio sul suolo dell’incidente. Diverse le condizioni della donna e di sua figlia che invece non sono gravi. Ora la polizia ricostruirà i fatti per scoprire le cause di questo tragico incidente.