Incendio in una comunità per minori a Udine: morto un ragazzo di 17 anni

Dei due feriti a seguito dell’incendio, uno versa in gravissime condizioni e si trova al centro Grandi ustionati di Verona.

Le fiamme sono divampate la notte scorsa intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento.

Incendio in una comunità per minori

Dramma nella notte in una comunità per minori a Santa Caterina di Pasian Prato (provincia di Udine). Un incendio divampato poco dopo le 2.30 ha provocato un morto e due feriti, uno dei quali – un 16enne – versa in gravi condizioni. La vittima è un ragazzo di 17 anni di origini albanesi.

L’incendio è divampato per cause ancora in corso di accertamento. Il 16enne rimasto gravemente ferito è un ragazzo di origini ghanesi, che è stato trasferito d’urgenza al Centro Grandi Ustionati di Verona. Il secondo ferito non è in gravi condizioni ed è ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sarebbe un operatore della struttura, adulto, che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo.

Sul posto, ci sono i Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Il rogo è stato intanto completamente domato ed è sotto controllo. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio sulle quali stanno compiendo accertamenti i carabinieri di Santa Caterina di Pasian.

“Abbiamo sentito urla durante la notte, siamo usciti io e il mio compagno, era pieno di fumo, sentivamo le urla dei ragazzi ma non potevamo intervenire.Qualcuno si è lanciato dalle finestre”

ha spiegato all’Ansa Lucrezia Lisco, figlia del responsabile della comunità, che vive in un appartamento attiguo alla struttura andata in fiamme.

Notizia in aggiornamento.