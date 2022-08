Filip Kostic nel mirino dell’Inter, possibile sgambetto alla Juventus

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad iniziare una nuova stagione ed ha individuato in Filip Kostic il profilo ideale per una fascia sinistra occupata da un Robin Gosens che continua a non convincere i nerazzurri.



Dopo aver sistemato la fase offensiva con il ritorno di Romelu Lukaku, Beppe Marotta vuole regalare un altro colpo importante al proprio allenatore che ha chiesto un rinforzo importante sulla corsia laterale dopo l’addio di Ivan Perisic.

Nella prime uscite stagionali Robin Gosens non ha convinto il tecnico nerazzurro che ha bisogno di un giocatore più affidabile in grado di garantire gol e assist sulla corsia di sinistra.

L’Inter ha l’obiettivo di tornare a vincere lo scudetto dopo la beffa dello scorso anno in cui i ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto il testa a testa finale riuscendo a conquistare il tricolore.

Kostic-Inter, contatti avviati!

Il centrocampista serbo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Europa League, contribuendo in modo significativo alla vittoria del suo Eintracht Francoforte in finale contro i Rangers.

Kostic è un centrocampista dotato di grande qualità e visione di gioco, caratteristiche che lo hanno reso uno dei giocatori più apprezzati sul panorama calcistico europeo.

Il club tedesco valuta il giocatore circa 16 milioni di euro ma l’Inter vorrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto puntando sulla volontà del giocatore di cambiare campionato.

Il numero 10 serbo è, da mesi, in trattativa anche con la Juventus che ha momentaneamente messo in stand-by la trattativa per concentrarsi sulla ricerca di un centrocampista in grado di sostituire l’infortunato Pogba.

Dopo essersi a lungo contesi Gleison Bremer, Juventus e Inter potrebbero dunque scatenare un’altra importante asta di mercato sul calciatore dell’Eintracht Francoforte.

Il calciatore ha espresso chiaramente il desiderio di andarsene aprendo i contatti anche con il West Ham che ha avviato un primo contatto con l’entourage del calciatore.

Ad oggi le parti sono ancora lontane e nessun club ha fatto un’offerta concreta ed ufficiale alla società tedesca, la sensazione però è che Kostic sia ormai prossimo a salutare l’Eintracht Francoforte con Inter e Juventus che rimangono le destinazioni più gradite al calciatore.

Con il passaggio ai bianconeri il calciatore ritroverebbe Dusan Vlahovic, grande amico e compagno di nazionale.

Classe ’92 e dall’indiscusso talento, Kostic è pronto ad una nuova esperienza per dare un’importante svolta alla propria carriera e disputare una stagione da protagonista anche in Champions League.