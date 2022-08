Olanda: Rutte con 12 anni batte tutti i record di permanenza in carica

Per un totale di 4.310 giorni, Mark Rutte, primo ministro olandese a capo di una coalizione di centrodestra, da martedì ha superato il periodo di permanenza in carica di tutti i suoi predecessori.

Il 14 ottobre festeggerà 12 anni nella posizione di Premier. A partire da questo martedì vince, per un giorno, Ruud Lubbers, che ha servito come capo del governo tra il 1982 e il 1994. Rutte, 55 anni, single, è un liberale di destra. Lubbers, morto nel 2018 all’età di 79 anni, era un democristiano. Entrambi dotati di un’analoga energia nell’arte della sopravvivenza politica, Rutte ha dichiarato di sentirsi “a metà strada” nel suo lavoro.

Il 14 ottobre festeggerà 12 anni nella posizione di Premier

Nel contesto olandese, dove le leggi non impongono limiti di durata ai politici, la frase è più di un semplice sfogo intelligente. Per il leader, la politica è una passione. Inoltre, ha il sostegno della sua formazione, il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), il più grande del Paese. E con il voto degli elettori. Nonostante i giovani della formazione abbiano suggerito che è tempo di pensare a un sostituto, nessuno sembra metterlo in ombra in questo momento.

Dopo tanti anni al potere, Rutte ammette di dover ancora imparare ad accettare le critiche quando le cose vanno male, ma mostra anche cosa ha funzionato nei suoi quattro governi successivi dal 2010. “È giovane, è in buona salute e non sembra che ci sia un altro candidato in vista per ora. E la politica è la sua vita”, dice al telefono il sociologo Paul Schnabel. Durante i suoi anni al potere, Rutte ha collaborato praticamente con tutti i partiti rappresentati nel parlamento olandese, incluso, nel suo primo governo, il sostegno del Congresso di Geert Wilders di estrema destra.

Ha servito come primo ministro senza la maggioranza al Senato, come è anche il caso ora, e ha superato scandali e una mozione di censura e un’altra di disapprovazione. Entrambi hanno votato nell’aprile 2021, l’opposizione lo ha accusato al Congresso di aver mentito durante i negoziati per formare l’attuale Gabinetto.

Più manager che intellettuale, Rutte aveva appena vinto le elezioni del 2021 e si era aperta la fase di esplorazione del nuovo patto di governo, processo tra partiti sospeso dopo che aveva fatto cadere il nome di un deputato democristiano come possibile ministro. Il politico citato era Peter Omtzigt, che ha contribuito nel 2020 al blocco delle dimissioni del terzo governo Rutte a causa di uno scandalo sui sussidi che ha individuato migliaia di famiglie innocenti con cognomi stranieri come truffatori.

Omtzigt ha aiutato l’avvocato spagnolo Eva González Pérez a scoprire i fatti. Rutte è stato accusato di aver suggerito che al deputato fosse assegnato un ministero per ridurre la sua capacità di criticare il lavoro del governo. Il problema delle prestazioni familiari è diventato un trauma collettivo nei Paesi Bassi che è ancora vivo. Lo stesso Governo ha riconosciuto a maggio che l’Agenzia delle Entrate, incaricata di gestire questo tipo di sostegno finanziario per l’assistenza all’infanzia, “esercitò razzismo istituzionale”.

In Olanda le leggi non impongono limiti di durata ai politici

Lo scandalo ha avuto una grande incidenza tra le persone colpite, perché presunte frodi sono state ricercate in famiglie, per lo più di origine immigrata. Durante il teso dibattito parlamentare che ha dato origine alle due mozioni contro di lui l’anno scorso, Rutte ha pronunciato una frase che è diventata uno scherzo tra i suoi connazionali, si è trasformata in un meme e si è stampata sulle felpe. Si riferisce alla sua memoria selettiva di fronte a una grave battuta d’arresto.

“Non ho ricordi attivi”, ha detto di aver menzionato forse un’accusa per Omtzigt.“Data la frammentazione politica, il Primo Ministro dei Paesi Bassi è più un manager a capo del Consiglio dei ministri, ma non il suo capo assoluto. Quello che conta è la credibilità personale. Quindi Rutte aspetta che le tempeste passino prima di andare avanti”, dice Schnabel, spiegando come il primo ministro ha resistito alle recenti crisi.

“A livello politico, l’affare Omtzigt è imperdonabile perché cercare di nominarlo era al di fuori dei poteri di Rutte. Penso che sia andato avanti perché è una bella persona e, soprattutto, perché l’attuale frammentazione del Parlamento impedisce che ci sia un governo senza VVD”, dice il sociologo. Rutte, il più giovane di una famiglia di sette figli, è entrato in politica con i giovani del suo partito.

È stato il primo responsabile delle risorse umane presso la multinazionale Unilever. Una volta al Congresso, ha servito come Segretario di Stato per gli Affari Sociali e l’Occupazione e per l’Istruzione. Nel 2010 è salito al potere con 31 seggi, in un Parlamento di 150. Ora ne ha 34, e deve affrontare una rivolta degli agricoltori, che non vogliono sopportare il peso della riduzione delle emissioni di azoto sulla base del taglio del bestiame.

La situazione è tesa e per ora non c’è accordo, ma la forza di Rutte si misura soprattutto con i bilanci generali del prossimo anno, presentati a settembre da un governo che non ha la maggioranza al Senato. Nel 2023 ci saranno le elezioni provinciali, dove vengono eletti anche i senatori. I sondaggi metteranno alla prova il VVD. “Quando c’è un problema, Rutte aspetta e la responsabilità è del ministro in questione”, conclude Schnabel. Nel giorno del suo più importante anniversario politico, il presidente olandese appare “pieno di idee e di energia”, un’altra delle sue frasi preferite.