Ficus Bonsai in casa, ama questa postazione: se lo lasci qui vivrà per sempre

Tantissime persone hanno la passione per i Ficus Bonsai. Sono degli alberi in miniatura e coltivarli è una vera e propria arte che è nata in Cina ma si è evoluta in Giappone. Ma lo sapete dove e come vanno posizionati? In questa maniera vivranno per sempre: scopriamo come fare.

Impossibile non amare i bonsai, ma occuparci di queste magnifiche piante è un compito davvero difficile. Si trovano in quasi tutte le case e ora che sta arrivando il Natale, vengono regalati con maggior frequenza. La specie di Bonsai più comune è senza subbio il Ficus Bonsai. Grazie alla loro bellezza rendono l’ambiente più particolare e anche più rilassante. Senza dubbio, prendersi cura di questi piccolo alberelli è un compito davvero difficile, ma sapete dove ama vivere? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Ficus bonsai: tutto quello che c’è da sapere

Il Ficus Bonsai è una pianta molto particolare che vediamo spesso negli uffici o negli appartamenti. La loro particolarità rendono l’ambiente piacevole, rilassante e davvero accogliente. Ma se credete che stiano bene ovunque vi sbagliate, perché anche loro hanno delle esigenze ben precise.

Ad esempio, bisogna tenerlo lontano da zone molto calde, ad esempio non dovresti mai avvicinare il Ficus bonsai ai termosifoni, ai camini o nelle vicinanze di stufe. Il calore potrebbe danneggiarla, quindi fate molto attenzione soprattutto d’inverno.

Inoltre, l’umidità è molto importante perché lo aiuta a respirare. Come ben sapete, è consigliabile sfoltire la chioma ogni tanto, in modo che risulterà sempre più sano e anche più splendido.

Però, mantenerli in perfetta salute non è così facile, dato che bisogna fare attenzione a dove collocarle. Ma lo sapete che esiste un posto all’interno della vostro appartamento o ufficio che i Ficus bonsai adorano? Non ci crederete mai, ma è una zona insospettabile: scopriamo di più.

Ficus bonsai, dove metterle? Il posto che nessuno si sarebbe mai aspettato

Il Ficus Bonsai è una pianta molto particolare, infatti, bisogna tener presente alcuni accorgimenti per mantenerla in perfetta salute. Per farlo, dovete posizionarla nella zona giusta. Ma qual è? E’ senza dubbio il davanzale della finestra. Si tratta di un posto luminoso e brillante.

Però, anche in questo caso fate sempre attenzione, perché la luce del sole potrebbe essere troppo forte e potrebbe rendere le foglie opache e far perdere il loro colore così speciale. Ma non è finita qui, perché la miglior posizione sarebbe proprio quella ad est, dato che i raggi del sole arriverebbero diretti sulla pianta già dalla mattina.

Il davanzale è sicuramente la scelta più adatta al nostro bonsai, ma accertatevi che non ci siano gli spifferi, perché potrebbero stressarlo e quindi far cadere le foglie della pianta. Prima di acquistare questo mini alberello è bene sapere tutte queste piccole indicazioni, necessarie per il suo benessere.