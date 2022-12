Naufragio di migranti al largo di Lampedusa: dispersi in mare due bambini

Gli uomini della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 32 migranti, mentre si sono perse le tracce di 4 di loro, tra cui due bambini, il più piccolo dei due ha appena 6 mesi.

Intanto, gli operatori della Geo Barents hanno messo in atto un nuovo salvataggio soccorrendo 90 persone, tra cui oltre 35 minori e cinque donne, che erano in viaggio su un gommone. A bordo della nave di Medici senza Frontiere si trovano ora 164 persone, tra i quali 14 donne e circa 50 minori non accompagnati.

Non si ferma la strage di migranti nelle acque del Mar Mediterraneo. La scorsa domenica sera un barchino, con a bordo 36 persone, è affondato mentre solcava le acque antistanti l’isola di Lampedusa. Quando gli uomini della Guardia Costiera hanno raggiunto l’imbarcazione, per 4 di loro il destino era già stato scritto.

Delle 36 persone occupanti l’imbarcazione, 32 sono state tratte in salvo, mentre 4 di loro risultano tuttora dispersi. Si tratta di due uomini e due bambini, uno di 6 mesi e uno di 6 anni. I due bambini viaggiavano con i loro genitori, che sono stati tratti in salvo. Le ricerche dei due corpi – al momento senza esito – vanno avanti da diverse ore.

❗️ 90 persons, including 35 minors, were on an overcrowded rubber boat in distress located in the international waters near #Libya. Everyone is now safe on board of #GeoBarents and being cared for by the team. pic.twitter.com/Rsb4lP5CtF

— MSF Sea (@MSF_Sea) December 5, 2022