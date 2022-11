Feyenoord-Lazio, biancocelesti a caccia della qualificazione

A Rotterdam va in scena l’ultima giornata del Gruppo F di Europa League con la Lazio che sfida il Feyenoord in un match che diventa fondamentale per il cammino biancoceleste in Europa.

Tutto è ancora possibile per i ragazzi di Sarri che possono ancora arrivare primi nel gruppo ma che in caso di sconfitta rischierebbero di retrocedere in Conference League o uscire definitivamente dall’Europa.



Dopo il brutto KO interno contro la Salernitana la Lazio ha bisogno di reagire per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e prepararsi al meglio per il derby capitolino in programma domenica.

I biancocelesti guidano il gruppo F insieme allo Sturm Graz con 8 punti, a 5 chiudono Feyenoord e Midtjylland.

Senza Ciro Immobile il peso dell’attacco sarà affidato a Milinkovic Savic che giocherà dal primo minuto senza risparmiarsi consapevole del fatto che non disputerà il derby per squalifica.

Il calcio d’inizio sarà alle 18:45 e la partita sarà arbitrata dal fischietto bosniaco Irfan Peljto.

🫂⚽️🤝

Tutti per lo sport, lo sport per tutti: Società Sportiva Lazio e @Feyenoord unite nel progetto “Street League” per lanciare un messaggio di inclusione sociale e solidarietà, in linea con i principi e i valori sportivi condivisi pic.twitter.com/4Sez81RCB6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 3, 2022

Feyenoord con il 4-3-3, davanti occhi puntati su Danilo Pereira

La finalista della passata edizione della Conference League ospita la Lazio in un match delicatissimo, gli olandesi infatti sono obbligati a vincere per passare il turno e continuare l’avventura europea.

All’andata i biancocelesti rifilano quattro gol al Feyenoord, oggi gli olandesi hanno la grande chance di vendicarsi e continuare il cammino nel torneo continentale.

Slot mette in campo una formazione offensiva affidandosi a giocatori di qualità e velocità per cercare di mettere in difficoltà una delle migliori difese della Serie A.

Bijlow tra i pali, Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez in difesa con Kocku a dare qualità alla manovra insieme a Szymanski e Timber

Davanti il tridente sarà formato da Jahankabakhsh, Danilo Pereira e Dilrosun.

Lazio con Basic titolare, Pedro ancora falso nueve

Tra i biancocelesti pesa inevitabilmente l’assenza di Ciro Immobile, il capitano tornerà a disposizione soltanto nel 2023.

Davanti a Provedel l’ex tecnico della Juventus dovrebbe affidarsi a Gila e Romagnoli con Marusic e Lazzari sulle corsie laterali.

Cataldi sarà il regista con Basic e Milinkovic Savic a dare qualità al centrocampo, davanti spazio a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro che come al solito si alterneranno su tutto il fronte offensivo.

Feyenoord-Lazio, statistiche

La sconfitta dell’andata è stata la prima ed unica finora per il Feyenoord che non aveva mai perso nei precedenti tre confronti contro i capitolini.

La Lazio è imbattuta da quattro sfide contro squadre olandesi ed in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol.

La Lazio ha vinto soltanto una delle precedenti 15 trasferte europee.

Nelle cinque sfide disputate dal Feyenoord in questo torneo sono stati segnati ben 21 gol, più di ogni altra squadra.