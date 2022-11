Il periodo più magico dell’anno si avvicina e così anche gli eventi correlati, vediamo quali sono i mercatini di Natale più belli d’Italia.

Compiendo un viaggio fra diverse città italiane scopriremo una delle tradizioni più affascinanti del nostro Paese, amata da grandi e piccoli.

Il fascino dei mercatini di Natale

Siamo solo a inizio novembre, ma le feste natalizie sono già nell’aria e mentre supermercati e negozi propongono i primi dolci tipici e idee regalo per tutti i gusti, gli appassionati di mercatini stanno cercando le loro mete. A partire dalla fine del mese infatti verranno allestiti i primi eventi a tema, ma come mai la tradizione dei mercatini attira così tante persone? Si tratta di un’usanza molto antica e ricca di fascino, un viaggio fra colori e profumi a cui davvero non si può rinunciare.

Di derivazione tedesca, le bancarelle a tema natalizio sono ormai una tradizione fortemente radicata nel nostro Paese.

Chi le visita lo fa perché cerca regali originali ma non solo, questi mercatini infatti sono molto spesso una vera e propria fiera dell’artigianato dove ammirare articoli fatti a mano e conoscere storie diverse.

In alcuni casi vengono allestiti spazi per degustare specialità enogastronomiche locali, giostre per i più piccoli e molto altro per coinvolgere a 360 gradi i visitatori nella magica atmosfera del Natale. La nascita dei mercatini natalizi ha avuto origine nel 1400, precisamente a Dresda, dove nel 1434 venne allestito il primo.

Qui gli artigiani si davano appuntamento per esporre le loro opere a tema e in effetti ancora oggi è così. Dato però il costo elevato degli oggetti, questi mercatini erano indirizzati solo alla borghesia perché nessuno poteva permettersi acquisti simili.

Nel tempo hanno raccolto sempre più interesse e così l’usanza si diffuse e i prezzi si abbassarono.

Per quanto riguarda la diffusione nelle città europee, questa avvenne relativamente di recente, infatti solo negli anni Novanta i mercatini cominciarono a diventare un’allegra tradizione natalizia, nonché attrazione per molti turisti in cerca di prodotti rigorosamente fatti a mano, cibo tipico locale e tanto altro.

Sono tantissimi quelli che vengono organizzati fra novembre e gennaio in ogni parte d’Italia e citarli tutti sarebbe davvero impossibile, vediamone quindi alcuni fra i più belli.

I migliori mercatini natalizi italiani

Nella nostra breve classifica dei migliori mercatini di Natale, non possiamo non partire da quello di Bolzano, uno dei più antichi, nonché il più grande in Italia. Viene organizzato ogni anno da fine novembre a inizio gennaio nella piazza Walther, una zona molto centrale della città, sotto la luce dell’enorme albero di Natale.

Un festival di luci, artigianato locale e sapori tradizionali, ma anche di divertimento grazie alle giostre allestite per i più piccoli. Dal 2014 questo evento è certificato come Green Event, ovvero rispettoso dell’ambiente.

Molto bello anche quello di Merano e quello di Brunico, sempre in Alto Adige. Certificato Green come quello di Bolzano, è il mercatino di Trento, le cui bancarelle sono disseminate fra piazza Fiera e piazza Battisti.

Rimaniamo al Nord con il Marché Vert Noel di Aosta, che comprende tre piazze della città, le quali si trasformano per l’occasione in veri e propri villaggi alpini con esposizione di prodotti enogastronomici tipici della regione.

Ad Asti verranno allestite a partire dal 12 novembre tante piccole casette per ospitare le creazioni degli artigiani locali e tante prelibatezze del luogo. Stessa cosa anche a Verona.

Anche Milano si prepara a festeggiare il Natale con la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! di piazza Castello e il mercatino di piazza Duomo.

Scendiamo e arriviamo a Gubbio, dove si tiene uno dei mercatini natalizi più caratteristici del nostro territorio, inoltre la città si illuminerà con ChristmasLand, un’enorme albero di Natale sul Monte Igino formato da moltissime luci. Ancora, Gubbio ospiterà una bellissima ruota panoramica per il divertimento di grandi e piccini.

Tornano anche il mercatino tirolese ad Arezzo, i tradizionali mercatini di piazza Navona e piazza di Spagna a Roma e l’immancabile appuntamento a via San Gregorio Armeno, nel Napoletano. Quest’ultimo mercatino è molto famoso e appare spesso in tv per le bellissime statuine presepiali create a mano da artigiani locali, raffiguranti non solo i classici personaggi ma anche volti dello spettacolo e di attualità.

Terminiamo con il mercatino siciliano di Erice ma tramite una breve ricerca online scoprirete che sono moltissimi gli eventi natalizi in Italia.