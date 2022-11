Pisa, professore colpisce studente che lo derideva: sospeso il docente

Avrebbe sferrato un pugno nei confronti del suo alunno, il professore di Pontedera, adesso sospeso dalla dirigenza scolastica.

Il gesto d’ira, di reazione, del professore è stato ripreso da un cellulare dei compagni di classe del ragazzo colpito. Dal video, diffuso sui social, si nota come lo studente si avvicini al docente che rimane fermo in un primo momento impassibile davanti alle derisioni, poi lo colpisce alla pancia: denuncia da parte dei genitori.

E’ stato denunciato il professore ripreso nell’atto di colpire un suo studente. I fatti si sono svolti in una scuola di Pontedera, nel Pisano, e sono stati anche ripresi dalla telecamera di un cellulare di un altro alunno in classe. Dopo la denuncia arrivata da parte dei genitori del ragazzo capito, immediatamente la dirigenza scolastica ha deciso di sospendere il professore.

Nelle immagini del video che in queste ore sta circolando sui social, si vede chiaramente il giovane avvicinarsi all’insegnate, nell’atto di sbeffeggiarlo, prenderlo in giro, emettendo rumori fastidiosi e posizionandosi accanto all’uomo.

Il professore in un primo momento pare non curarsi delle provocazioni, ma dopo essere rimasto immobile per qualche secondo decide di scattare alla sua sinistra direttamente con un colpo allo stomaco del ragazzo, rivolgendosi a lui poi anche verbalmente e alzandosi in piedi.

Una scena sulla quale sta anche indagando in questo momento la polizia. La denuncia da parte della famiglia dello studente ha fatto partire le indagini contro dell’insegnate che in questi giorni non potrà fare ritorno in classe.

Scuola, aggressioni in classe a Bari e Rovigo

Aggresioni in classe, durante le lezioni, anche a Bari e Rovigo. Due casi simili infatti in queste ore – a quello del professore di Pontedera – hanno attirato l’attenzione.

Nel primo, avvenuto nel capoluogo pugliese, era stato però il professore a denunciare di essere stato aggredito. Il docente di Diritto dell’istituto Majorana ha raccontato lo scorso ottobre di essere stato aggredito da due persone, schiaffeggiato dopo aver punito con una nota una studentessa che era arrivata in ritardo in classe.

A Rovigo invece gli studenti avevano usato una pistola ad aria compressa contro la loro professoressa, proprio durante le ore di lezione. Pallini di gomma contro la donna la quale, anche in questo caso, era diventata bersaglio dei ragazzi. Come spesso accade il video dell’episodio, filmato da un alunno, era finito sui social.