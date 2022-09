L’ottavo giorno del Festival del Cinema di Venezia, che abbraccia Hugh Jackson, protagonista di ‘The Son’, di Florian Zeller: “Nel film sono fragile, come nella vita”.

Cast d’eccezione per Florian Zeller. Il registra ha presentato nella giornata di oggi, al Festival del Cinema di Venezia, il suo ‘The Son‘: oggi è giorno al Lido di Anthony Hopkins e Hugh Jackosn.

Festival del Cinema di Venezia, programma del 7 settembre: ecco ‘The Son’

Un Festival all’insegna dell’emozione, della redenzione, del distacco dalla società e dalla critica. E ancora la famiglia – come in ‘White Noise‘ e appunto in ‘The Son’ – la discriminazione – ne ‘Il signore delle formiche‘ -, la crescita interiore, ma anche dell’angoscia.

E le stelle, sul red carpet e nelle conferenze, non si sono certo tirate indietro nel raccontare le proprio impressioni, e i propri stati d’animo.

“Sono un padre fragile nel film, così come nella vita“. Sono state le dichiarazioni di Hugh Jackson a proposito del suo ruolo nel film ‘The Son‘. Parole assolutamente in linea con quelle altrettanto toccanti di Gianni Amelio, arrivate nella giornata di ieri. Il regista de ‘Il signore delle formiche’ aveva usato la stessa parola: fragilità. “Un film che mi ha aiutato a mettere in mostra la mia fragilità“.

Tornando al film di Florian Zeller, sarebbe stato proprio il regista a chiedere al suo attore protagonista di mettere in scena tutta la sua vulnerabilità. Proprio la vulnerabilità, che fa parte di uomini e donne, e che è al centro del messaggio del film. Il ruolo che ha cambiato Jackson, toccato nel profondo, come attore e come padre.

Venezia 2022, la tarma di ‘The Son’: il programma della giornata

Oltre a Hugh Jackson, sono tornati a Venezia anche il grande Anthony Hopkins, Laura Dern, Zen McGrath, Vanessa Kirby e Hugh Quarshie. Il film verrà proiettato alle 19:15, nella categoria principale, in Sala Grande.

La trama del film – riproposizione di un testo teatrale – gira intorno a una famiglia nella quale dopo due anni il divorzio dai genitori, il giovane Nicholas è costretto a vivere lontano dalla madre.

Il 17enne, tra crisi e brevissimi attimi di felicità, decide di trasferirsi dal padre con il quale non ha mai avuto un vero rapporto. I due scopriranno che la distanza emotiva tra loro è ancora difficile da colmare.

Spazio anche fuori concorso a ‘Dreaming Wild‘, di Pohlad, con l’attesissimo Casey Affleck, Noah Jupe, Chris Messina e Zooey Deschanel, che verrà proiettato invece alle 22:00. Stasera alle 21:00, nella categoria ‘Orizzonti‘ e ‘Orizzonti Extra‘, sarà la volta di ‘Terza guerra mondiale’ di Houman Seyedi, e di ‘Notte Fantasma’ di Fulvio Risuleo.