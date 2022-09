Pistoia, fa ubriacare una 16enne e poi la violenta: barman ai domiciliari

Pistoia: ha abusato di una cliente minorenne facendola prima ubriacare. Barman 28enne agli arresti domiciliari.

Avrebbe violentato una ragazza di 16 anni nel magazzino del suo locale, dopo averle fatto bere diversi alcolici: questa è l’accusa mossa a un barman di 28 anni di Pistoia, in Toscana. L’uomo avrebbe servito diversi shot alcolici alla ragazza che era nel locale in compagnia di alcune amiche.

La giovane, però, non ha retto l’alcol che ha ingerito e così, si è alzata per andare al bagno: a quel punto, ha iniziato a barcollare. Non riusciva a reggersi in piedi per quanto aveva bevuto.

Il 28enne, a quel punto, l’avrebbe seguita per poi condurla in uno stanzino dove avrebbe abusato di lei. L’uomo, ora, è agli arresti domiciliari, mentre il locale – di cui era gestore – è stato sottoposto a sequestro.

La ragazza, infatti, ha denunciato l’abuso subito dopo quattro mesi da quel drammatico episodio: i genitori, infatti, avevano notato un certo malessere nei giorni che sono seguiti quell’uscita e, grazie al loro aiuto, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare la violenza che le era stata fatta.

La dinamica dell’accaduto

La 16enne ha spiegato alle forze dell’ordine che era nel bar con le amiche, anche loro minorenni, per passare una serata insieme e bere qualcosa, facendo due chiacchiere in compagnia.

L’uomo, però, le avrebbe offerto tanti shot gratis, uno dopo l’altro, che l’avrebbero fatta sentire male per poi alzarsi al fine di dirigersi verso la toilette e cercare di riprendersi un po’. il 28enne avrebbe approfittato della situazione per attuare il suo piano.

La violenza si sarebbe, dunque, consumata in un magazzino del bar, dove il 28enne avrebbe condotto la vittima barcollante e visibilmente ubriaca che, nel corso della sua denuncia, ha spiegato che non era stata in grado di difendersi dall’uomo che ha abusato di lei. Nei prossimi giorni, sicuramente sapremo che disposizioni saranno prese nei confronti dell’uomo.