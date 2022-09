Camicie sporche, per sbiancarle usa questo ingrediente: addio lavatrice

Le camicie sporche si possono in qualche modo recuperare? Per sbiancarle non bisogna più impazzire e lavarle in lavatrice milioni di volte, perchè con questo rimedio naturale sarà facilissimo ottenere il risultato desiderato.

Il bucato sporco è sempre un terno al lotto, considerando inoltre che lavaggio dopo lavaggio le trame si sfaldano e si rovinano completamente. Per quanto riguarda le camicie, la loro delicatezza è risaputa e spesso ci si ritrova a combattere con sporco e macchie.

A seconda della tipologia di sporco, il tessuto della camicia si impregna e non si pulisce più. Grazie ad un semplice trucchetto e un ingrediente naturale mirato, si potrà dire addio a macchie e lavatrice.

Lavare i tessuti in lavatrice: è sempre un’ottima idea?

La lavatrice è diventato uno degli elettrodomestici must have per la casa, perchè non si ha più il tempo di lavare i tessuti a mano. Con lo stile di vita moderno che tutti hanno, una lavatrice fa risparmiare tantissimo tempo soprattutto se si acquista insieme ad una asciugatrice.

Ovviamente in termini di velocità, pulito e morbidezza l’uso dell’elettrodomestico è sempre un’ottima idea. Tuttavia, alcuni tessuti potrebbero non sopportare lo stress del lavaggio e rovinarsi. Anche in termini di macchie, non sempre la lavatrice svolge il suo lavoro e gli indumenti sono da buttare via nel cestino.

In considerazione delle camicie, quando sono sporchissime, meglio usare un ingrediente naturale che in poco tempo risolve la problematica. Come fare?

Il trucco per sbiancare le camicie sporche

Sbiancare le camicie sporche è un gioco da ragazzi, infatti basta un solo ingrediente per ottenere un risultato strabiliante.

È il bicarbonato di sodio il vero protagonista che, insieme al Sapone di Marsiglia, può dare non poche soddisfazioni. Andiamo nel dettaglio, per questa miscela serviranno:

Bicarbonato di sodio – 1 cucchiaino

Sapone di Marsiglia – 1 cucchiaio

Acqua

Questi ingredienti naturali sono ottimi da usare in lavatrice e sempre usati dalle nonne anche per i lavaggi a mano. In questo caso specifico, il bicarbonato viene usato per togliere le macchie e il sapone per profumare preservando le trame e il tessuto.

Come procedere?

Se il Sapone di Marsiglia non è liquido, sciogliere le scaglie a bagnomaria così da renderlo morbido ed omogeneo; Subito dopo, unire insieme il bicarbonato di sodio e il sapone di Marsiglia mescolando sino a quando non si presenterà un composto omogeneo. Se dovesse risultare denso meglio aggiungere dell’acqua.

Il detergente è pronto, vediamo insieme come usarlo a mano e in lavatrice per eliminare le macchie:

Versare il composto in una bacinella con acqua tiepida e lasciare le camicie in ammollo, risciacquandole più volte così che le macchie vengano eliminate e le trame non si danneggino;

In lavatrice versare 2 cucchiai del composto nella vaschetta del detersivo e azionare il lavaggio delicato.

Ingredienti naturali alternativi per trattare le camicie

Ci sono anche degli altri rimedi naturali da prendere in considerazione in lavatrice o a mano:

Aceto di vino bianco , amato per la sua efficacia diretta mettendo una tazzina dentro la vaschetta del detersivo o nel cestello con l’aiuto di un misurino;

, amato per la sua efficacia diretta mettendo una tazzina dentro la vaschetta del detersivo o nel cestello con l’aiuto di un misurino; Succo di limone, una soluzione ottima per sbiancare e avere le camicie pulite in un solo gesto. Come fare? Bastano 2 cucchiai dentro la vaschetta del detersivo;