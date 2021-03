Sanremo: ecco com'è andata la terza serata

È stata davvero ricca di sorprese e colpi di scena la terza serata del 71esimo Festival di Sanremo. I Negramaro, super ospiti nella serata dedicata alle cover e ai duetti, hanno omaggiato Lucio Dalla ricordandolo nel giorno del suo compleanno con una delle sue canzoni più celebri e significative: 4 marzo 1943. La band di Giuliano Sangiorgi ha poi deliziato il pubblico a casa con Meraviglioso, uno dei loro brani più famosi.

Share peggiore anche per la terza serata rispetto al 2020

E poi partita la gara tra i 26 Big, che tra problemi di audio e microfoni mal funzionanti, hanno portato sul palco uno spettacolo che è durato oltre le 2 e ha ottenuto uno share del 42,2% nella prima parte e del 50,6% nella seconda. Dati in calo, quindi, sia per la seconda che per la terza serata della kermesse. Nel 2020 infatti il Festival, sempre condotto da Amadeus, aveva raggiunto il 53,6% e il 57% di share rispettivamente nella prima e nella seconda parte.

Ad aggiudicarsi il primo posto per gli orchestrali, che hanno votato nella serata dedicata alle cover delle grandi canzoni della musica italiana, è stato Ermal Meta, che ha portato la sua versione di Caruso di Lucio Dalla accompagnato dalla Napoli Mandolin Orchestra.

Gli ospiti della terza serata

Per quanto riguarda gli ospiti, ad affiancare Amadeus sul palco di Sanremo, oltre agli immancabili Ibrahimovic e Fiorello, ci sarà la co-conduttrice Barbara Palombelli. Inoltre, questa sera, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi dirigerà tutte le performance delle Nuove Proposte.

Questa sera scopriremo chi si giocherà la finale dei giovani. I quattro a salire sul palco saranno: Wrongonyou, Davide Shorty, Guadiano e Folcast.

Achille Lauro presenterà questa sera il suo quarto quadro. Ospite, inoltre, anche Mahmood, che ha trionfato proprio al Festival di Sanremo nel 2019 con la sua hit Soldi.

Questa sera tutti e 26 i big in gara presenteranno le loro canzoni sul palco di Sanremo

Questa sera a salire sul palco di Sanremo saranno tutti e 26 i big in gara, per riproporre i loro brani e provare a conquistare il cuore, e soprattutto il voto, della sala stampa.

Ecco i 26 big in gara e i titoli delle canzoni con cui si esibiranno questa sera: