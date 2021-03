Mancano davvero poche ore all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, il primo in era Covid. La kermesse canora, che inizialmente doveva tenersi a febbraio, come ogni anno, è stata spostata a questa settimana e partirà da oggi, martedì 2 marzo, per concludersi con la serata finale di sabato 6 marzo.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, accompagnato sul palco dal fidato compagno Fiorello e da altri ospiti, come Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, presenti per tutte e cinque le serate della manifestazione.

Le esibizioni dei Big e delle nuove proposte di martedì 2 e mercoledì 3 marzo

A salire sul palco, tra giovani promesse della musica italiana e vecchie conoscenze, i 26 big in gara e le 8 “Nuove Proposte”.

Per la serata di oggi, martedì 2 marzo, saranno attesi sul palco dell’Ariston per le “Nuove proposte”: Guadiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast.

Per quanto riguarda i big in gara, invece, questa sera i primi 13 saranno, in ordine di esibizione: Arisa, Colapesce e Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Max Gazzè, Irama, Madame. E a seguire: Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma.

Nella serata di mercoledì 3 marzo, invece, a salire sul palco di Sanremo 2021 per le “Nuove Proposte” saranno: Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou.

Per quanto riguarda i Big, invece, si esibiranno sul palco dell’Ariston: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio e Davide Toffolo. Ma anche: Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista e Lo Stato Sociale. Inoltre, sarà anche il turno di: Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote.

A votare saranno le tre giurie del Festival di Sanremo: Demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto (34%).

Sanremo: gli ospiti delle prime due serate

In un festival segnato dalle polemiche e dalle stringenti restrizioni, non potevano comunque mancare gli ospiti. Oltre ai già citati Achille Lauro e Ibrahimovic, saranno tantissimi gli ospiti a susseguirsi sul palco del 71esimo Festival di Sanremo.

Per la serata di oggi è prevista la co-conduzione di Amadeus con la giovanissima attrice Matilda De Angelis. Domani, invece, toccherà alla popstar nostrana Elodie.

Questa sera, inoltre, sarà presente anche il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che ha trionfato alla scorsa edizione della kermesse con il brano Fai Rumore.

Ci sarà anche Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta contro Covid-19, sul palco dell’Ariston. Ma anche: Loredana Bertè e la Banda della Polizia, il sassofonista Stefano di Battista e la ginnasta russa Olga Kapranova.

Ricchissimo cast di ospiti anche per la serata di mercoledì 3 marzo. Sul palco del Festival di Sanremo, a 28 anni dal suo trionfo alla kermesse, tornerà Laura Pausini, che proprio ieri a portato a casa il suo primo Golden Globe per la miglior canzone con il brano Io Sì (Seen).

Oltre alla cantante, saliranno sul palco dell’Ariston: Il Volo insieme ad Andrea Morricone, Gigliola Cinguetti, Marcella Bella, Fausto Leali e Alex Schwazer.