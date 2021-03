Il premier Mario Draghi firmerà oggi il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore sabato 6 marzo e avrà validità fino al prossimo 6 aprile. Il premier non terrà nessuna conferenza stampa in merito al nuovo provvedimento.

Se sulle norme anti-Covid c’è compattezza e concordanza, ci sono però ancora molti dubbi in merito alla questione scuola. Infatti, ci sono ancora dubbi se chiuderla totalmente nelle zone rosse e delegare alle autorità locali la decisione in caso in cui si superassero i 250 casi ogni 100.000 abitanti, livello d’allerta segnalato dal Comitato tecnico-scientifico, o applicare la DAD direttamente.

Questa mattina a Palazzo Chigi si sono riuniti il premier insieme ai ministri Speranza, Gelmini, Franco, Bianchi, Giorgetti, Franceschini, Patuanelli e Bonetti insieme alla cabina di regia e ad alcuni membri del Cts.

Draghi ha poi voluto avere un colloquio con i rappresentanti di Regioni, Province e Comune, sempre insieme al Comitato ed anche l’Istituto Superiore di Sanità e Consiglio Superiore di Sanità per trovare punti di accordo sulle restrizioni indicate nel nuovo Dpcm.

Nuovo Dpcm: che cosa prevede

Il nuovo Dpcm dunque comprenderà anche le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta saranno il 4 e 5 aprile) e mirano ad arginare l’aumento dei casi e la diffusione delle cosiddette varianti. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha annunciato che a oggi sono 9 le Regioni in cui le terapie intensive sono oltre il livello d’allerta, ovvero occupate oltre il 30% (la media nazionale è oggi del 25%): Umbria (56%), Molise (49%) e la Provincia autonoma di Trento (47%). Seguono poi Abruzzo (40%), Friuli Venezia Giulia (35%), Marche (32%), Emilia Romagna (31%), Lombardia (31%), Provincia autonoma di Bolzano (31%) e Toscana (30%). Piemonte (28%) e Puglia (29%) sono al limite.

Ecco quali dovrebbero essere le norme del nuovo Dpcm: