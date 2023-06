Festa della Repubblica: tutti gli appuntamenti per celebrare il 2 giugno

Oggi 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica italiana: sono tantissimi gli appuntamenti in programma a Roma.

A Roma si tengono le tradizionali celebrazioni per omaggiare la Festa della Repubblica italiana. tantissimi gli appuntamenti in programma: dalla parata alle Frecce tricolori fino a tantissime iniziative locali. Il 2 giugno è il giorno della commemorazione: nel 1946 gli italiani furono chiamati al voto per decidere se l’Italia dovesse essere una monarchia o una repubblica. L’esito lo conosciamo.

Le celebrazioni sono iniziate già ieri pomeriggio quando il presidente della Repubblica Matterella ha tenuto una serie di incontri istituzionali. Oggi, oltre alla tradizionale parata dei militari sono previsti gli spettacoli delle Frecce Tricolori. L’incipit della giornata è previsto per le ore 9.15. Gli eventi attesi ed in programma sono davvero tantissimi e le modalità di celebrazione della Festa della Repubblica sono davvero tantissime. Ecco quali sono le iniziative da non perdere e dove visionarle.

Festa della Repubblica: gli eventi celebrativi

L’inizio della giornata è previsto alle ore 9.15 quando il presidente della Repubblica renderà omaggio all’Altare della Patria e le Frecce tricolori sfrecceranno nei cieli del capoluogo laziale. Il presidente presenterà i reparti schierati e parteciperà alla tradizionale parata dei militari. Nel pomeriggio si attende l’apertura dei giardini del Quirinale e l’esibizione del Coro giovanile. Alla parata presenzierà anche Giorgia Meloni.

Per chi non potrà presenziare alla tradizionale parata militare, sarà possibile visionarla in diretta televisiva. Nel capoluogo laziale, la parata militare sarà perfettamente visibile in determinati punti: Gianicolo, nei pressi dell’Altare della Patria, Giardino degli Aranci e Palazzo dell’Aeronautica. Sono diversi i punti strategici dai quali visionare la tradizionale parata militare del 2 giugno. La parata occupa la zona dei Fori Imperiali. Per questo, si creeranno diversi disagi per chi percorre le strade di Roma. Anche i trasporti locali subiranno modifiche nei seguenti percorsi: piazza Madonna di Loreto, area dei Fori e piazza Venezia, aree di Caracalla e Circo Massimo.

Festa della Repubblica: musei e siti archeologici gratis

Il 2 giugno, oltre alla parata dei militari ed ai tanti eventi celebrativi, sarà l’occasione per visitare i musei e i siti archeologici gratis. Sul sito del Turismo si può leggere:

“Il ministero della Cultura ha infine deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale”.

Si tratta di un’interessante iniziativa volta a promuovere il turismo e la cultura in Italia. oltre al 2 giugno, l’iniziativa dei musei e dei siti archeologici gratis è prevista anche per la giornata del 4 giugno. La data del 2 giugno è stata aggiunta dal ministro della Cultura. Tra i musei capitolini da visitare segnaliamo i seguenti:

Museo Boncompagni Ludovisi, aperto dalle 9 alle 19.30

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, aperto dalle 9.30 alle 19.30

Area Archeologia di Ostia Antica, aperto dalle 8.30 alle 19.30

Galleria Spada, aperto dalle 8.30 alle 19.30

Castello di Giulio II, dalle 10.30 alle 16.30

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, aperto dalle 9.30 alle 19.30.

Si tratta di un importante iniziativa che si affianca a tutti gli eventi celebrativi in programma per la giornata del 2 giugno.