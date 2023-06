Superfici in legno, come pulirle e lucidarle in una mossa: torneranno come nuove

Le superfici in legno sono molto belle da vedere ma, talvolta, difficili da pulire. Eppure, un metodo per farle tornare lucide c’è. Scopriamolo di seguito.

Non sempre sono necessari tanti prodotti chimici diversi per pulire le superfici in legno. Piuttosto, ecco un rimedio naturale.

Superfici in legno: vanno nutrite e lucidate

Le superfici in legno sono presenti in diverse parti della nostra casa. In particolare, sono le cucine ad essere realizzate con questo materiale. Soprattutto le cucine e i mobili di una volta, erano realizzati in legno massello, quello vero e puro.

Chi aveva una nonna che ci teneva a passare con frequenza la cera per mantenere le superfici in legno lucide e profumate. La cera aveva anche lo scopo di nutrire il legno e donargli nuova vita.

Mantenere le superfici in legno lucide non solo ne migliora l’aspetto estetico, ma contribuisce anche alla loro protezione e durata nel tempo.

E le nostre nonne lo sapevano. Le superfici lucide, poi, sono generalmente più facili da pulire e mantenere rispetto alle superfici opache. La lucentezza del legno può resistere alle macchie e ai residui di cibo, consentendo di pulire la superficie in modo più semplice e veloce.

Oggi, non sempre le superfici in legno sono in legno vero ma compensato ed altri materiali che, comunque, va pulito e nutrito proprio come se fosse legno. Spesso utilizziamo dei prodotti chimici troppo aggressivi che non sempre fanno rimanere le superfici in legno lucide come vorremmo.

Come pulirle

Il colore del legno può perdere la sua brillantezza sia se è allo stato naturale, sia se ha avuto diverse mani di vernice. Invece di usare prodotti chimici, ti suggeriamo di preparare una soluzione con ciò che si trova in casa.

Per prima cosa, ti serviranno 120 ml di aceto bianco a cui aggiungerai altrettanti ml di olio da cucina. Per profumare, poi, aggiungi qualche goccia di olii essenziali, tra quelli che preferisci. Amalgama tutto bene in una ciotola e poi poni il liquido in uno spruzzino.

La sostanza ottenuta ti permetterà di pulire i mobili in legno, facendoli tornare come nuovi. Per usarlo al meglio, utilizza un panno in microfibra. Poi, prendine un altro leggermente inumidito con acqua pulita.

Oltre a lucidare, il composto così ottenuto, ti permetterà di poterle igienizzare. L’aceto, infatti, ha un potere igienizzante. Anche se ha un odore non proprio gradevole, mischiato agli oli essenziali, sarà perfetto. Provare per credere.

Il mantenimento della lucentezza del legno richiede cure regolari. Potrai usare il liquido creato all’occorrenza. Evita di utilizzare sostanze abrasive o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura del legno.