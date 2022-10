Ferro da stiro, consuma tantissimo: bolletta dimezzata se stiri in questo giorno

Il ferro da stiro è un elettrodomestico che consuma tantissimo e bisogna imparare ad usarlo. Ma se lo usi in questo giorno risparmierai tantissimo sulla bolletta di fine mese.

Forse quasi nessuno sa che un elettrodomestico così piccolo è in grado di consumare tantissimo. Oggi come oggi nessuno si può permettere di sforare sul budget di fine mese ma, allo stesso tempo, ci sono degli elettrodomestici indispensabili per la vita di tutti i giorni. Il ferro da stiro è sicuramente un ottimo alleato nella vita di tutti i giorni, ma attenzione ai consumi che sono altissimi. C’è un piccolo trucco che deve essere seguito, infatti stirare in un giorno preciso della settimana può far risparmiare tantissimi soldi.

Quanto consuma il ferro da stiro?

Gli elettrodomestici consumano sempre tutti quanti, per esempio un’ora di lavatrice consuma più del frigorifero e così via dicendo. Le tipologie di ferro da stiro sono tantissime, da quelle a vapore sino a quelli verticali.

Poi ci sono i professionali oppure i portatili usati ogni giorno con la convinzione che non impattano sulla bolletta di fine mese. Il suo svantaggio è il fatto che debba scaldarsi ad alte temperature prima di poter essere usato, o comunque avere una performance di un certo livello.

Il problema di fondo di un elettrodomestico di questo tipo, non è il consumo ma la sua potenza. Vengono utilizzati circa 1000/3000 watt della sua potenza e si può capire dalla sua etichetta, quella che riporta le sue caratteristiche primarie.

Quando usare il ferro da stiro per risparmiare?

Con tutte le nuove regole che il Governo sta mettendo in piedi per il risparmio energetico, i consumatori devono comunque fare attenzione a quando usare gli elettrodomestici per non pagare in bolletta una cifra astronomica. Per questo motivo ci sono le fasce di costo che aiutano gli utenti a capire come muoversi:

Fascia F1 ovvero quella con i consumi alti proprio perché la richiesta è maggiore. Questa comprende dal lunedì al venerdì dalle ore 8 del mattino sino alle 19; Fascia F2 media con prezzi convenienti che racchiude i consumi dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 8 del mattino e poi dalle ore 19 alle ore 23. Si aggiunge anche il sabato dalle ore 7 alle ore 23; Fascia F3 che riguarda dal lunedì dal sabato dalle ore 23 alle ore 7 del mattino successivo, poi la domenica e i giorni festivi tutto il giorno e tutta la notte.

Per usare il ferro da stiro e risparmiare sulla bolletta, la domenica e i festivi rappresentano il giorno ideale. Anche la notte è un momento ottimo della giornata, ma si sa che per stirare è meglio che ci sia la luce del giorno e da fare a mente fresca.

In ogni caso, una attenzione che riguarda il tipo di contratto che è stato sottoscritto per l’energia elettrica. Moltissimi utenti infatti hanno un contratto monorario con prezzo che resta sempre lo stesso, anche se si cambiano i giorni di uso degli elettrodomestici.

Al contrario, chi ha un contratto biorario è meglio se stira durante la domenica e i festivi.