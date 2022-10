Bucato asciutto senza asciugatrice, se stendi i panni così risolvi in 40 minuti

È possibile avere un bucato asciutto senza asciugatrice? Con questo metodo in soli 40 minuti i vestiti saranno subito asciutti e pronti all’uso.

Nonostante oggi gli elettrodomestici potrebbero essere considerati un lusso, alcuni di questi sono indispensabili per la vita di tutti i giorni. Pensiamo per esempio all’asciugatrice che è fondamentale per chi ha una casa umida o vive in regioni fredde. Le mamme con bambini piccoli devono anche combattere con i vestitini sempre sporchi, da lavare in continuazione e una asciugatrice è una alleata importante. E per tutti coloro che non possono permettersi una asciugatrice, come si fa? Con questo metodo innovativo, in 40 minuti i capi sono asciutti e pronti all’uso.

Asciugare i panni senza asciugatrice, i consigli

Quando è estate, i panni si lavano e si mettono fuori al sole così che in pochi minuti possano essere subito asciutti. Non potendo godere sempre di questa opportunità, moltissime volte ci si ritrova in inverno a dover asciugare i capi direttamente all’interno della casa e vicino al termosifone.

È un grandissimo errore far asciugare i panni in casa, proprio perchè l’umidità si accumula negli angoli e tra i muri sviluppando la muffa. Come sappiamo, questa sostanza è dannosa per l’ambiente e anche per chi ci abita ogni giorno. Non è tutto, infatti lo stendino non andrebbe mai messo davanti al termosifone: questo per funzionare ha bisogno di essere libero senza alcuno ostacolo.

Se la fonte di calore trova davanti a sè un ostacolo, come lo stendino pieno di panni umidi, non potrà riscaldare l’ambiente in maniera corretta e si spenderanno soldi inutili per il riscaldamento. Inoltre, il dispositivo si troverà a dover pompare molto più calore per raggiungere la temperatura richiesta senza raggiungere l’obiettivo (e facendo aumentare la bolletta mese dopo mese).

Stesso discorso per il bagno, una delle zone più umide di tutta la casa, dove lo stendino non dovrà essere mai posizionato per non aumentare il rischio di muffa e disagio ambientale. In pochi lo conoscono sicuramente, ma c’è un trucco che richiede solo 40 minuti per avere tutti i panni asciutti anche quando l’asciugatrice non è presente.

Bucato senza asciugatrice in soli 40 minuti: il metodo

Come accennato, le famiglie con bambini piccoli non possono fare a meno dell’asciugatrice soprattutto se si abita in zone piovose e umide. Inutile girarci intorno, l’asciugatrice consuma energia elettrica ma in alcuni casi diventa un investimento irrinunciabile.

Per chi invece volesse risparmiare al 100%, c’è modo di asciugare i panni in 40 minuti con un trucchetto ottimo spiegato proprio da chi lo ha inventato. Sulla piattaforma TikTok, una mamma risparmiatrice (Duchess of Thrift) ha fatto conoscere al mondo il suo metodo per risparmiare e non usare l’asciugatrice.

In un primo momento sembra essere abbastanza banale, ma poi osservandolo bene è un metodo innovativo e ben studiato. Serve solo uno spazio all’aperto, come un piccolo balconcino anche se non c’è il posto per lo stendino.

La mamma risparmiatrice fa vedere che il bucato si asciuga senza spendere soldi – anche quando non è estate – usando comunque la forza del sole. I panni urgenti vanno appesi sopra il binario della tenda e i raggi del sole raggiungeranno i tessuti riscaldandoli in 40 minuti circa.

Con le basse temperature e l’umidità, spesso e volentieri, i panni richiedono sino a due giorni per asciugarsi completamente. Se non si ha l’asciugatrice allora questo metodo è ottimo per arrivare al risultato sperato, senza umido e senza muffa in giro per casa.

La mamma nel video ha spiegato: