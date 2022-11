Di Maria è già super, doppietta nel 5-0 contro gli Emirati Arabi Uniti

By

Funziona alla grande l’Argentina di Scaloni che rifila 5 gol agli Emirati Arabi Uniti grazie ad uno scatenato Angel Di Maria, autore di una doppietta e di un assist per il sigillo di Leo Messi, di Julian Alvarez e di Correa le altre due reti.



La nazionale fa bene ad Angel Di Maria, l’esterno della Juventus si dimostra in grandissima condizione fisica disegnando calcio nella sfida della sua Argentina contro gli Emirati Arabi Uniti.

Schierato nel tridente titolare “el Fideo” ha segnato due gol di pregevole fattura e chiudendo la sua partita con l’assist per il capitano Messi.

Sorridono dunque anche i tifosi della Juventus che sperano di vedere da gennaio un Di Maria trascinatore della squadra sia in campionato che in Europa League.

Ottime notizie anche per l’Inter, di Joaquin Correa infatti il sigillo finale dell’Albiceleste.



El gol de Di María. PFF.pic.twitter.com/e66Ol4vJji — VarskySports (@VarskySports) November 16, 2022

Il numero 11 si è preso la scena con un sinistro al volo splendido, Scaloni ha tantissimo talento in fase offensiva e la sua Argentina proverà ad arrivare fino in fondo in un mondiale che ormai manca dai tempi di Diego Armando Maradona.





Di Maria-Show, Argentina splendida in amichevole

L’avversario di oggi ovviamente non può essere considerato attendibile ma va comunque elogiata la partita fatta da un‘ Argentina che per larghi tratti ha dato l’impressione di essere devastante.

Quella allenata da Scaloni è probabilmente la nazionale più tecnica all’interno del torneo e vedere giocare insieme Messi, Di Maria e Lautaro Martinez rimane un lusso per pochi.

Quello di oggi è stato il 36esimo risultato utile consecutivo per la nazionale di Scaloni che nel secondo tempo ha effettuato diversi cambi risparmiando minuti a Messi e Di Maria inserendo Correa e Alvarez, entrambi in gol.

L’Argentina continua a confermare l’ottimo momento di forma entusiasmando i tifosi e candidandosi come una delle grandi favorite per questa avventura in Qatar.

Nelle precedenti edizioni l’albiceleste veniva spesso tradita da una fase difensiva debole e spesso non all’altezza di quella offensiva, Scaloni ha lavorato tanto su questo aspetto ed ora i gol concessi agli avversari sono pochissimi.

L’Albiceleste esordirà in Qatar nella mattinata di martedì nella sfida contro l’Arabia Saudita, il Gruppo C è completato dal Messico e dalla Polonia di Lewandowski e Milik, rispettivamente seconda e terza squadra che Leo Messi e compagni affronteranno nel campionato del mondo.