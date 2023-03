162 euro di aumento sulla pensione arriveranno presto a queste categorie

162 euro di aumento sulla pensione: ecco a chi arriveranno presto questi soldi. Le varie rivalutazioni e i vari aumenti previsti. I dettagli qui di seguito e tutte i chiarimenti del caso.

Nel mese di marzo ci sarà un incremento nelle pensioni, anche per quegli assegni che superano la cifra di 2.100 euro. Ecco per l’esattezza quanto potranno avere di più nella loro pensione. Nel mese di marzo scatteranno quindi gli aumenti delle pensioni, con rivalutazioni che riguarderanno pure i pensionati che percepiscono oltre 4 volte il minimo. Vediamo i dettagli qui di seguito.

Un aumento sulla pensione di alcune categorie

Quando si parla di pensione, vi sono spesso dei pareri contrastanti: c’è chi non è soddisfatto di quanto percepisce e chi vorrebbe avere degli aumenti perché non ce la fa a tirare fino a fine mese. A tal proposito sembrano esserci delle importanti novità.

E’ infatti previsto un incremento pensionistico preannunciato dall’INPS, che aveva garantito un versamento degli arretrati per coloro che non hanno ancora usufruito della rivalutazione.

A gennaio, per chi non ne fosse a conoscenza, erano state rivalutate unicamente le pensioni fino a 4 volte il minimo, che a partire dal primo mese del nuovo anno hanno avuto un assegno maggiorato del 7,3%.

La rivalutazione attinente le pensioni che è stata introdotta dalla Manovra del 2023, ha in previsione che gli assegni fino a 4 volte il minimo debbano essere rivalutati al 100%. Mentre quelli fino a 5 volte all’85%. Al 53% quelli fra 5 e 6 volte il minimo e al 47% tra 6 e 8 volte il minimo.

Infine al 37% tra 8 e 10 volte il minimo e al 32% quelli che vanno oltre una decina di volte il minimo.

Per quanto concerne la rivalutazione in percentuale collegata agli assegni oltre 4 volte il minimo, le percentuali calano con l’aumentare dell’importo pensionistico.

Pertanto chi dispone di un reddito fra le 4 e le 5 volte il minimo lordo, dal mese di marzo avrà una forma di rivalutazione corrispondente all’85%.

Ne consegue che i pensionati che ricevono una pensione lorda di 2.626 euro, riceveranno un aumento sulla pensione di 162 euro. Un incremento pari quindi al 6,2%. Un’ottima iniziativa per quei pensionati che dispongono di un reddito tra i 2.101,52 e i 2.626,90 euro.

Gli altri tipi di rivalutazioni a livello pensionistico: cosa sappiamo?

Coloro che hanno una pensione fra le 5 e le 6 volte la minima, a partire dal mese di marzo avranno un tipo di rivalutazione corrispondente al 53%. Pertanto in questo caso l’incremento pensionistico non sarà equivalente al 7,3%, bensì al 3,869%.

Dunque chi per esempio ha una pensione approssimativa di 3.150 euro lordi, avrà un aumento sulla pensione di 121 euro.

In riferimento alle pensioni tra 6 e 8 volte la minima, riceveranno una rivalutazione del 47%, che equivale a un aumento sulla pensione del 3,43% circa. Conseguentemente la categoria di pensionati con una pensione di 4.200 euro lordi, potrà beneficiare di un aumento di 144 euro circa.

La rivalutazione del 37% è per le categorie di pensioni tra 8 e 10 volte il minimo. Ciò sta a significare che chi riceve una pensione lorda approssimativamente di 5.250 euro, riceverà un aumento pensionistico del 2,70%. Di conseguenza potrà contare su un aumento della pensione di 141 euro in più.

Per quanto riguarda le pensioni che vanno a superare di oltre una decina di volte il minimo, i pensionati che le percepiscono rientreranno in quella categoria maggiormente penalizzata. Questo per via di una rivalutazione che non andrà a superare il 32%.

Dunque quelle persone che ricevono un assegno corrispondente a 5.350 euro lordi, avranno un aumento sulla pensione del 2,33%.

Ciò sta a significare che avranno un aumento di 124 euro sulla pensione.

Mentre basandosi sul vecchio sistema, che prevedeva una forma di rivalutazione del 75%, in riferimento a tutti quegli assegni oltre 5 volte il minimo, questa categoria di pensionati avrebbe usufruito di un incremento molto più vantaggioso.

Questo si può sostenere con sicurezza, visto che in quel caso tali pensionati avrebbero percepito un aumento pensionistico di quasi 300 euro.

Riepilogo di quanto detto sinora: i fortunati sono loro

Sulla base di quanto detto sinora, in seguito alle varie rivalutazioni introdotte dalla Manovra di cui si sta parlando, sono diversi vari aumenti.

Come detto saranno valutati al 100% gli assegni fino a 4 volte il minimo, a differenza degli altri che avranno rivalutazioni diverse.

Inoltre abbiamo visto che l’aumento di 162 euro sulla propria pensione è previsto per determinate categorie. Ovvero per chi percepisce una pensione di 2.626 euro. Ecco che si parla di iniziative che possono dunque fare la differenza nella vita di molti pensionati che potranno così ricevere anche degli aumenti importanti.

Sono proprio loro dunque i pensionati che potranno gioire e proprio dal mese corrente, visto che gli aumenti sono previsti gia dal mese di Marzo.

Ecco che Marzo sicuramente per molti di voi sarà un mese che porterà con sè delle belle novità e soprattutto soldi. Un Marzo più ricco e più fortunato!