Fedez, il malore e il ricovero d’urgenza in ospedale | Parla la madre: “Ecco cosa ha avuto”

Fedez si è sentito male nella serata di venerdì, 2 agosto, mentre – col suo jet privato – si dirigeva in Puglia, per partecipare a una serata in una rinomata discoteca di Gallipoli.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale. Nella notte poi le dimissioni, per volontà del cantante. In un’intervista a Fanpage, la madre di Fedez ha spiegato cosa ha avuto il figlio.

Fedez si sente male sul jet privato

La notizia è arrivata tramite un comunicato, pubblicato sulla pagina Instagram del cantante. Lo staff di Fedez ha spiegato che il rapper non ha potuto essere presente alla serata di venerdì 2 agosto alla discoteca Praja di Gallipoli, perché si è sentito male. Senza fornire ulteriori spiegazioni, è stata quindi annullata la partecipazione di Fedez nella rinomata discoteca pugliese. Il messaggio ha messo però in allarme i numerosi fan del rapper, che hanno condiviso parole di preoccupazione per le salute del giovane cantante, non nuovo a ricoveri d’urgenza in ospedale.

L’ultimo – prima di quello al Perrino – risale ad appena tre settimane fa, quando il cantante è stato operato d’urgenza al Policlinico di Milano per una emorragia interna.

La madre del cantante fa chiarezza

Quanto avvenuto però sul jet privato che lo stava portando in Puglia, nulla avrebbe a che vedere con la malattia del cantante e il difficile decorso post-operatorio che – in più occasioni – lo ha costretto a uno stop forzato. A fare chiarezza è stata proprio la madre di Fedez, che ha spiegato – in un’intervista a RTL 102.5 – a cosa sia dovuto il ricovero del figlio della scorsa notte. A quanto pare il cantante avrebbe mangiato dei funghi che gli hanno causato un’intossicazione alimentare.

Annamaria Berrinzaghi ha spiegato che il malessere del figlio era legato a dei funghi che aveva mangiato poco prima di salire sull’aereo. Il malore e il vomito sono sopraggiunti quando ormai il velivolo era già decollato e quando l’aereo è atterrato a Brindisi, è intervenuto il 118, che ha disposto il trasferimento all’ospedale Perrino di Brindisi. “Federico è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato i funghi,” ha dichiarato Annamaria, rassicurando i tanti fan che si sono preoccupati per le condizioni di salute del cantante.

Al momento nessuna reazione, perlomeno via social, è arrivata da Chiara Ferragni, da cui il cantante si è separato diversi mesi fa e che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con i piccoli Leone e Vittoria.