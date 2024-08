Fedez, malore durante il volo verso la Puglia: il rapper ricoverato d’urgenza

Il rapper si è sentito male mentre si trovava sul suo jet privato che avrebbe dovuto portarlo a Lecce, dove era atteso per un’esibizione in un noto locale di Gallipoli.

Appena tre settimane fa, Fedez era stato operato al Policlinico di Milano per una emorragia interna.

Fedez, malore durante il volo verso la Puglia

Preoccupano nuovamente le condizioni di salute di Fedez. Il rapper è stato ricoverato d’urgenza mentre si trovava sul suo jet privato in direzione Puglia. A darne notizia è stato il suo staff, che ha condiviso una nota sulla pagina Instagram del cantante. Venerdì sera Fedez avrebbe dovuto esibirsi in un noto locale di Gallipoli, ma intorno alle 22 è stato soccorso dai medici del 118 all’aeroporto di Brindisi e trasferito all’ospedale Perrino.

Alle 3.51 – come fa sapere l’Asl in una nota – è stato dimesso dal nosocomio pugliese su sua stessa richiesta. In ospedale è stato sottoposto a una terapia con antidolorifici. Al momento non è chiaro se il malore sia legato a una nuova emorragia come quella che lo aveva colpito appena due settimane fa.

Il tumore

Nel marzo del 2022, a Fedez è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo un’operazione complessa all’ospedale San Raffaele di Milano, che ha comportato la rimozione di parte del pancreas, del duodeno, della cistifellea e di un pezzo di intestino, ha avuto una ripresa senza necessità di chemioterapia.

Nonostante questo, ha affrontato un post-operatorio non semplice. A settembre 2023 Fedez è stato nuovamente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. In quel caso aveva rivelato sui social di essere stato colpito da due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna.

Il 10 luglio scorso un’altra emorragia interna lo ha costretto a un nuovo ricovero in ospedale. Nell’ultimo anno il cantante ha affrontato anche la separazione dalla sua ex moglie, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il loro rapporto avrebbe iniziato a scricchiolare dopo la partecipazione dell’influencer a Sanremo. Sulla fine del loro matrimonio non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, né da parte del cantante, né da parte della Ferragni.

In un’intervista a Che tempo che fa, Chiara Ferragni ha parlato di una crisi profonda con il marito, senza mai menzionare da cosa effettivamente sarebbe scaturita. Ormai i due coniugi sembrano aver preso strade diverse.