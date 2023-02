Marco Mengoni, avete mai visto la mamma? È bellissima: sembra una 20enne | FOTO

By

Marco Mengoni, avete mai visto la mamma del vincitore di Sanremo? E’ una donna bellissima, così giovane da sembrare una ventenne. Vi mostriamo la foto che lascerà anche voi senza parole.

Il vincitore della settantatreesima edizione di Sanremo ha una mamma così bella e giovane che potrebbe tranquillamente passare per sua sorella. Voi l’avete mai vista? Che splendida donna! Ve la presentiamo.

Marco Mengoni, tutto sul vincitore del 73esimo Festival della canzone italiana

La Kermesse più famosa d’Italia, il Festival di Sanremo, si è conclusa da pochissimi giorni e il suo vincitore, Marco Mengoni, sta già spopolando con il brano che gli ha consentito di alzare per la seconda volta nella sua vita la coppa dei campioni.

Considerato uno degli artisti più talentuosi della scuderia discografica italiana, Marco è tra i cantanti più amati e apprezzati del nostro bel Paese. Nato nel 1988 a Ronciglione, da sempre ha la passione per il canto.

Dopo alcune esperienze in programmi televisivi che gli hanno consentito di farsi conoscere dal pubblico come X Factor che vince nel 2009 alla sua terza edizione, arriva per lui immediatamente il contratto con la Sony music.

Tanti i brani che ancora oggi continuano a passare in radio come l’Essenziale che nel 2013 gli farà vincere per la prima volta il Festival di Sanremo. Il brano che ha portato invece sul palco dell’Ariston quest’anno, Due vite, gli è valsa ancora una volta il primo posto.

Il suo pezzo sta spopolando sulle piattaforme musicali e ovviamente anche nelle stazioni radiofoniche. Marco Mengoni nonostante il successo continua a rimanere una persona umile e semplice.

Proveniente da una famiglia normalissima, ha una mamma che considera la sua migliore amica. A questo proposito, avete mai visto la sua genitrice? E’ davvero una donna splendida, così giovane da sembrare sua sorella.

Chi è la bellissima mamma del famoso cantante italiano

Dietro un grande uomo c’è sempre una donna straordinaria e Marco Mengoni lo sa bene. Il famoso cantante italiano, che da poco ha vinto il 73º festival della canzone italiana trionfando sul palco di Sanremo con il brano Due vite, è legatissimo alla sua genitrice.

Anche se la mamma è una persona molto riservata e timida, in occasione proprio della famosa kermesse canora si è mostrata in una rarissima fotografia insieme anche al marito, emozionando tutti.

Che cosa sappiamo sul conto della mamma di Marco Mengoni? Iniziamo dal nome. La mamma del cantante italiano si chiama Nadia Ferrari. E’ stata proprio lei che ha spianato la strada al figlio permettendogli di coltivare la sua passione più grande, quella per la musica.

Cresciuto a pane e Mia Martini, come ha confessato l’artista italiano in una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, è grazie a sua mamma se oggi ha una cultura musicale davvero invidiabile.

Nadia lo ha appoggiato in alcune scelte importanti della sua vita, per esempio nel periodo liceale Mengoni decide di lasciare l’istituto di design al quale si era da poco iscritto per iniziare a studiare canto in una Accademia.

In pochissimo tempo inizia poi la carriera da solista. Mamma Nadia non l’ha abbandonato nemmeno un secondo, è sempre stata al suo fianco, spronandolo anche nei periodi più bui della sua carriera.

Ed ecco che a partire dal 2009 inizia il periodo più bello per Mengoni. Prima la vittoria a X Factor poi il sold out negli stadi. Nello stesso periodo, Marco decide di lasciare la casa familiare di Ronciglione per trasferirsi a Roma.

Non ha nascosto che l’abbandono della casa paterna ha provocato in lui sentimenti contrastanti e che il pensiero di doversi allontanare dalla mamma lo ha reso triste per tanti mesi.

Fortunatamente mamma Nadia lo ha raggiunto e continua a raggiungerlo ogni volta che Marco desidera e ne sente la necessità, segno che il loro rapporto così straordinario continua ad esistere nonostante i tantissimi impegni del cantante italiano.

Anche Nadia ha rilasciato un’intervista al settimanale Di più tv affermando che l’assenza di Marco in casa si fa sentire e che le farebbe piacere avere il figlio più vicino. Non dimentica però che la sua grande passione e ciò che lo rende felice: se suo figlio è felice lo è di conseguenza anche lei.

Mamma Nadia è una donna davvero bellissima. Mora, capelli lunghi e sguardo magnetico, sembra una ragazzina. E’ così giovane e giovanile da poter essere scambiata per la sorella di Marco.