“Auguri amore mio”, Gianni Sperti a cuore aperto: esce fuori la tenera foto

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha pubblicato una story su Instagram in occasione della festa di San Valentino.

Dopo la travagliata rottura con Paola Barale, Gianni Sperti potrebbe aver trovato di nuovo l’amore?

Gianni Sperti: chi è

Ex ballerino e attuale opinionista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Gianni Sperti è una presenza molto gradita al pubblico della televisione italiana. Nel suo ruolo di opinionista nel longevo dating show di Canale 5, Gianni Sperti valuta il percorso dei cavalieri e delle dame che si avvicendano nel programma.

Al suo fianco, a ricoprire da sempre lo stesso ruolo, c’è Tina Cipollari con la quale ha un rapporto di amore/odio, dato che si scontra spesso e volentieri, per opinioni discordanti.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Gianni Sperti non ha mai mentito circa le sue dame o cavalieri preferiti. Al momento, una delle sue preferiti è uscita dal programma per viversi la sua storia d’amore. Si tratta di Ida Platano che è recentemente tornata in trasmissione con il suo compagno Alessandro Vicinanza, per dirne quattro al suo ex Riccardo.

Gianni Sperti, anche se prima faceva il ballerino, e ha partecipato al talent Amici come professionista, ha ricevuto la sua notorietà massima proprio dal dating show. Spesso ricordato per la sua storia d’amore finita male con Paola Barale, fino ad oggi, Gianni Sperti si è sempre dichiarato single.

La story su Instagram

In occasione della festa degli innamorati, Gianni Sperti ha ricondiviso una story di Instagram in cui era stato taggato. La foto diceva:

“Auguri amore mio, buon San Valentino”.

A sconvolgere i fan è stato il fatto che Gianni Sperti, nell’immagine, appariva in compagnia di un uomo. In tanti, in passato, avevano ipotizzato che dopo la dolorosa rottura con Barale, Sperti fosse diventato gay. Un sospetto alimentato anche dal fatto che non lo si vedeva mai in compagnia.

Nella story incriminata, Sperti è insieme ad un uomo che sul social si fa chiamare fenixscandal, ma nella vita si chiama Alfredo Sinner Barnaba. Questi, benché abbia il profilo privato ha messo in evidenza la sua bio dove c’è scritto che è felicemente fidanzato. Ecco dunque, che i fan di Gianni Sperti, sui social, hanno iniziato a correre veloce con la mente e a fare due più due.

Un particolare, però, non è passato inosservato: il fatto che Gianni Sperti abbia ripostato la storia mettendo la scritta pazzo e aggiungendo una faccia che ride a crepapelle. Successivamente, ha affermato lui stesso che si trattava di uno scherzo e che lui, anche durante questo San Valentino, è stato da solo. Che abbia detto tutta la verità? Probabilmente non lo scopriremo mai perché per la sua vita privata sembra che l’ex ballerino sia parecchio riservato.