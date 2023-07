Federico Fontana, ragazzo di 23 anni, è finalmente uscito dal coma causatogli da un terribile incidente stradale, avvenuto nel 2022. Ora è tornato a casa a San Lorenzo (Roma), dove ad aspettarlo vi è stata una grande festa.

L’incidente avvenne durante la notte tra il 23 e il 24 dicembre 2022 in via Bari, zona Nomentana. L’altro automobilista, dopo lo scontro, se ne scappò lasciando Federico in fin di vita. Non è mai stato identificato.

Federico Fontana torna a casa dopo il coma, San Lorenzo lo accoglie con una grande festa

Federico Fontana, che oggi 8 luglio compie 23 anni, il 4 luglio è tornato a casa dopo essersi svegliato dal coma a causa di un incidente stradale. Ad attenderlo vi era tutto il quartiere di San Lorenzo, il quale gli ha organizzato una bellissima festa di ben tornato.

La notizia è stata diffusa dalla madre del ragazzo su Facebook, la quale ha scritto un post:

“Vi aspettiamo tutti a Piazza dell’Immacolata alle 20.30 al bar Gente di San Lorenzo per dare il ben tornato a Federico Fontana. #GraziaRicevuta”.

In molti, tra parenti, amici e abitanti del quartiere, si sono precipitati in piazza per porgere un abbraccio a Federico e condividere con lui la gioia del suo ritorno.

Anche sotto al post Facebook numerosi i commenti di incoraggiamento e felicitazioni per la lieta notizia.

L’incidente avvenuto nel dicembre 2022

Federico Fontana, durante la notte compresa tra il 23 e il 24 dicembre 2022, ebbe un gravissimo incidente con la sua auto. Lo scontro avvenne in via Bari, zona Nomentana a Roma, intorno alle 4 di mattina.

L’automobilista dell’altra auto, dopo l’incidente, non si fermò a prestare soccorso al 23enne, scappando e lasciandolo in fin di vita, intrappolato tra le lamiere della sua auto.

A soccorrerlo furono due ragazzi in una smart bianca, i quali si sono avvicinati all’auto e capendo la gravità della situazione hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Federico fu trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è entrato in coma fino a qualche settimana fa. Fortunatamente Federico è riuscito a risvegliarsi.

In ogni caso, l’automobilista dello scontro non è mai stato identificato e le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento.