Federico Fashion Style perde la casa e si sfoga sui social: “L’hanno affidata a lei”

Momenti di grande tristezza per Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere e personaggio tv, che ha perso la casa. L’hair stylist ha raccontato tutto nel corso di una serie di Storie su Instagram, spiegando di dover lasciare l’immobile di sua proprietà, che è stato affidato dal giudice alla ex moglie, con cui è in corso una battaglia legale. Federico è apparso distrutto dalla notizia, con le lacrime agli occhi, mentre spiegava che ora potrà vedere sua figlia solo a casa della madre, anziché in quella che a tutti gli effetti considera sua e che non è mai stata abitata dalla ex coniuge Letizia Porcu.

È in lacrime, Federico Fashion Style, nelle sue Storie Instagram. L’hair stylist ha raccontato ai suoi fan cosa gli sta capitando, ed è apparso visibilmente scosso. Il parrucchiere dei vip ha spiegato infatti di aver perso la casa, affidata dal giudice civile all’ex moglie con cui da tempo è in corso una battaglia legale, in seguito alla separazione dell’anno scorso. Federico, che non solo è un professionista ben noto nell’ambito della bellezza ma è anche un volto tv a tutti gli effetti, dopo aver preso parte a Ballando con le stelle e La Pupa e il Secchione Show, è apparso triste e molto sfiduciato, e non ha nascosto tutta la sua amarezza.

“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste” ha esordito Federico sul suo profilo Instagram “Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato”.

“L’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni” ha aggiunto poi il parrucchiere, che è molto legato a quell’immobile e non riesce proprio ad accettare di averne perso il possesso.

Infine è arrivata l’accusa sottintesa alla magistratura e alla ex moglie, con cui è stato assieme dal 2006, quando entrambi erano ancora giovanissimi: “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli”.

“Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia?” ha concluso quindi l’hair stylist con molta amarezza, riferendosi alla possibilità di vedere sua figlia in case esterne ed estranee.