Come fanno i furbetti a generare elettricità gratis: così ci riescono a costo zero

Sembra impossibile ma si può generare elettricità gratis, tale da poter alimentare una lampadina, con poco sforzo. Vediamo i passaggi.

Avere elettricità gratis potrebbe essere molto importante, soprattutto se si fanno le vacanze in campeggio e il generatore ha poca capacità.

Elettricità gratis: si può fare

Generare elettricità gratis non è impossibile. Tant’è che i furbetti conoscono un trucco che è facilmente replicabile e richiede pochi semplici elementi. Con questo metodo, potrai generare elettricità gratis per alimentare una lampadina. Si tratta di un trucco particolarmente utile soprattutto se non si ha a disposizione una presa elettrica come, ad esempio, quando si è in campeggio.

Generare energia elettrica per alimentare una lampadina fai da te richiede l’uso di una fonte di energia primaria e un sistema di conversione dell’energia in elettricità. Di seguito ti forniremo tutti i passaggi per realizzare un semplice generatore elettrico utilizzando materiali di base.

I passaggi da seguire

Vediamo cosa ti occorrerà per ottenere energia gratis. Il primo elemento è un magnete, poi un filo di rame smaltato, un supporto per il filo (come una matita o un tubo di plastica), una lamina di metallo flessibile (es. alluminio oppure rame), cavi elettrici, una lampadina LED (a basso consumo energetico).

Per prima cosa, dovrai preparare il supporto per il filo di rame avvolgendo il filo intorno alla matita o al tubo di plastica in modo che ci sia spazio sufficiente tra i giri del filo. Questo sarà il tuo avvolgimento di bobina.

Rimuovi lo smalto isolante dalle estremità del filo di rame per garantire un buon contatto elettrico. Posiziona il magnete all’interno del supporto per il filo in modo che possa ruotare liberamente. Collega le estremità del filo di rame ai cavi elettrici. Puoi utilizzare nastro adesivo o saldatura per fissare i cavi al filo.

Collega un’estremità dei cavi a una delle estremità della lampadina LED e l’altra estremità dei cavi a una delle estremità della lamina di metallo flessibile. Posiziona la lamina di metallo flessibile in modo che tocchi il magnete. Assicurati che il magnete possa ruotare liberamente e che la lamina di metallo flessibile sia sufficientemente vicina al magnete.

Ora, quando fai ruotare il magnete all’interno della bobina, il campo magnetico generato dal magnete causerà un flusso di elettroni nel filo di rame. Questo flusso di elettroni produrrà una corrente elettrica nella lampadina LED, che si illuminerà.

È importante notare che questo è solo un semplice esempio di generatore elettrico fai da te e la quantità di energia prodotta potrebbe essere limitata.

Per generare una quantità significativa di energia elettrica, sono necessari dispositivi più complessi e efficienti. Inoltre, ricorda che lavorare con magneti può comportare rischi, quindi è consigliabile fare attenzione durante l’assemblaggio e l’utilizzo del generatore.